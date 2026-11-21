தினத்தந்தி
காலின் முன்பகுதியில் உள்ள ஷின் எலும்பைச் சுற்றி வலி ஏற்படுவதைத்தான் ஷின் ஸ்பிளிண்ட்ஸ் என்கிறார்கள்.
திடீரென அதிக தூரம் ஓடுவது அல்லது ஓடும் வேகத்தை அதிகரிப்பது காலில் அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
கான்கிரீட் போன்ற கடினமான தரைகளில் தொடர்ந்து ஓடுவது காலில் ஏற்படும் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம்.
போதிய ஆதரவு இல்லாத அல்லது தேய்ந்துபோன காலணிகளைப் பயன்படுத்துவதும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.
ஓடும்போது வலி ஏற்பட்டால் தொடர்ந்து ஓடாமல் ஓய்வு எடுப்பது அவசியம்.வலி உள்ள பகுதியில் துணியில் சுற்றிய ஐஸ் கட்டியை 15–20 நிமிடங்கள் வைக்கலாம்.
வலி உள்ள பகுதியில் துணியில் சுற்றிய ஐஸ் கட்டியை 15–20 நிமிடங்கள் வைக்கலாம்.
திடீரென ஓடும் தூரத்தை அதிகரிக்காமல், மெதுவாகப் பயிற்சியை அதிகரிக்க வேண்டும்.
வலி அதிகமாக இருந்தாலோ, ஓய்விலும் வலி நீடித்தாலோ அல்லது நடக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டாலோ மருத்துவரை அணுக வேண்டும். சில நேரங்களில் எலும்பில் அழுத்த முறிவும் இதேபோன்ற வலியை ஏற்படுத்தலாம்.