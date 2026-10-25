சமையல் கலைஞரின் சாதனைப் பயணம்!

தினத்தந்தி
2004: கேட்டரிங் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்று சாதனை படைத்தார்.
2010: 24 மணி நேரம் 30 நிமிடங்களில் 617 உணவு வகைகளைத் தயாரித்து கின்னஸ் சாதனை படைத்தார்.
2012: 14.7 மீட்டர் நீளமுள்ள தோசையைத் தயாரித்து சாதனை நிகழ்த்தினார்.
2014: சிங்கப்பூரில் மிகப்பெரிய கறி தயாரிப்பில் உலக சாதனை படைத்தார்.
2019: 13 நாட்களில் 12,000 தமிழக உணவு வகைகளைச் சுவைத்து பெருமை சேர்த்தார்.
2021: சர்வதேச வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதைப் பெற்றார்.
2024: தென்னிந்திய சமையல் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் தலைவரானார்.
2025: சமையல் கலைக்கான பங்களிப்பைப் பாராட்டி பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது.