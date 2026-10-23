அழிவின் அச்சுறுத்தலில் பனிச்சிறுத்தைகள்!

தினத்தந்தி
பனிச்சிறுத்தைகள் மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைப்பகுதிகளில் வாழ்கின்றன.
இவற்றின் அடர்த்தியான ரோமங்கள் கடுமையான குளிரிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கின்றன.
நீளமான வால், பாறைகளில் தாவும்போது சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
இவற்றின் பாதங்கள் அகலமாக இருப்பதால் பனியில் நடக்க உதவுகின்றன.
உடலில் காணப்படும் சாம்பல் நிறமும் கரும்புள்ளிகளும் பாறைகள் நிறைந்த பகுதிகளில் மறைந்திருக்க உதவுகின்றன.
பனிச்சிறுத்தைகள் தனித்துப் பயணிக்கும் இயல்புடையவை; பெரும்பாலும் இரை தேடித் தனியாகச் செல்கின்றன.
வாழ்விட இழப்பு, வேட்டையாடுதல் மற்றும் இரை விலங்குகளின் எண்ணிக்கை குறைதல் ஆகியவை இவற்றுக்கு அச்சுறுத்தல்களாக உள்ளன.
பனிச்சிறுத்தைகளைப் பாதுகாக்க அவற்றின் வாழ்விடங்களைக் காப்பதும், சட்டவிரோத வேட்டையைத் தடுப்பதும் மிகவும் அவசியம்.