சென்னையின் புகழ்பெற்ற பாடிகார்டு முனீஸ்வரர் கோயில்!

தினத்தந்தி
சென்னை பல்லவன் சாலையில் அமைந்துள்ள பாடிகார்டு முனீஸ்வரர் கோயில், பக்தர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான வழிபாட்டுத் தலமாக விளங்குகிறது
பிரிட்டிஷ் ஆளுநரின் மெய்க்காப்பாளர்கள் தங்கியிருந்த பகுதியின் அருகே இந்தக் கோயில் இருந்திருக்கலாம் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர் வி. ஸ்ரீராம் விளக்குகிறார். இதுவே அந்தப் பெயருக்கான ஒரு முக்கியக் கருத்தாக உள்ளது.
புதிய கார், பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்களை வாங்கியவர்கள் பாதுகாப்பான பயணத்தை வேண்டி இக்கோயிலில் சிறப்புப் பூஜை செய்கின்றனர்.
வாகனத்தின் சாவியைச் சன்னதியில் வைத்து முனீஸ்வரரிடம் வேண்டிக்கொள்வது இக்கோயிலில் காணப்படும் தனித்துவமான வழிபாட்டு முறையாகும்.
வாகனப் பூஜையின்போது சிலர் கருப்புக் கயிறு, பூமாலை மற்றும் சந்தனக் குங்குமம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது பாதுகாப்புக்கான நம்பிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.
அமாவாசை, பௌர்ணமி மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் இக்கோயிலுக்கு அதிகமான பக்தர்கள் வருவதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
பேருந்து ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்ட வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பான பயணத்திற்காக முனீஸ்வரரை வழிபட்டு வந்ததாகச் செய்திகள் குறிப்பிடுகின்றன.
பெரிய கோபுரங்களோ பிரம்மாண்டமான கட்டிட அமைப்புகளோ இல்லாவிட்டாலும், வாகனப் பாதுகாப்புக்காக மக்கள் நம்பிக்கையுடன் நாடும் தனித்துவமான கோயிலாக இது விளங்குகிறது