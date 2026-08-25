சருமப் பராமரிப்பில் கடலைமாவு.. தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்!
தினத்தந்தி
சருமத்தைப் பொலிவாக வைத்திருக்க இயற்கையான பொருட்களைக் கொண்டு ஃபேஸ் பேக் பயன்படுத்தும் பழக்கம் பலரிடம் உள்ளது. கடலைமாவு, பாதாம், அரிசி மாவு போன்றவை சருமத்தை சுத்தமாகவும் மென்மையாகவும் வைத்திருக்க உதவக்கூடும்.
பாதாமை இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து, தோலை நீக்கி பாலுடன் சேர்த்து பேஸ்ட் செய்யலாம். இந்த பேஸ்ட்டை முகத்தில் தடவி சிறிது நேரம் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் கழுவலாம். பயன்படுத்துவதற்கு முன் சருமத்தின் சிறிய பகுதியில் பரிசோதனை செய்வது நல்லது.
கடலைமாவை தண்ணீர் அல்லது தயிருடன் கலந்து முகத்தில் தடவலாம். 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் கழித்து மெதுவாக கழுவினால் சருமத்தில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் அதிகப்படியான எண்ணெயை அகற்ற உதவும். முகத்தை அதிகமாக தேய்ப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
அரிசி மாவுடன் சிறிதளவு தேன் மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து ஃபேஸ் பேக் தயாரிக்கலாம். இதை முகத்தில் மென்மையாக தடவி 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் கழித்து கழுவலாம். உணர்திறன் கொண்ட சருமம் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு முன் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
எண்ணெய் பசை சருமம் உள்ளவர்கள் கடலைமாவுடன் சிறிதளவு மஞ்சள் மற்றும் தயிர் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம். இதை முகத்தில் தடவி சிறிது நேரம் கழித்து தண்ணீரில் கழுவலாம். எலுமிச்சை சாறு சிலருக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
இயற்கையான பொருட்களால் செய்யப்படும் ஃபேஸ் பேக்குகளை அளவோடு பயன்படுத்துவது நல்லது. சருமத்தில் எரிச்சல், அரிப்பு அல்லது சிவத்தல் ஏற்பட்டால் உடனடியாக பயன்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும். அனைத்து சரும வகைகளுக்கும் ஒரே பொருள் ஏற்றதாக இருக்காது.
தினமும் மென்மையான கிளென்சர் மூலம் முகத்தை சுத்தம் செய்வது சருமப் பராமரிப்பில் முக்கியமானது. சருமத்தின் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்க மாய்ஸ்சரைசர் பயன்படுத்துவதும் உதவியாக இருக்கும். பகல் நேரத்தில் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது சூரிய ஒளியில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்கும்.
கடலைமாவு போன்ற இயற்கைப் பொருட்கள் சருமத்தை சுத்தமாகவும் மென்மையாகவும் வைத்திருக்க உதவலாம். ஆனால் இவை சருமத்தின் இயற்கையான நிறத்தை நிரந்தரமாக மாற்றும் என்பதற்கு உறுதியான அறிவியல் ஆதாரம் இல்லை. தொடர்ந்து சருமப் பிரச்சனைகள் இருந்தால் சரும மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது சிறந்தது.