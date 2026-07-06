கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் பச்சைப்பயிறு குழம்பு - சத்தும் சுவையும் நிறைந்த பாரம்பரிய ரெசிபி!

தினத்தந்தி
தேவையான பொருட்கள்: முளைகட்டிய பச்சைப்பயிறு - ½ கப், தக்காளி - 1, சின்ன வெங்காயம் - 50 கிராம், பூண்டு - 3 பல், புளி - 1 எலுமிச்சை அளவு, சாம்பார் பொடி - 1 டேபிள்ஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் - ¼ டீஸ்பூன், கடுகு - ½ டீஸ்பூன், வெந்தயம் - ½ டீஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள் - 1 சிட்டிகை, கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு, உப்பு - தேவையான அளவு, எண்ணெய் - தேவையான அளவு.
செய்முறை : பச்சைப்பயிறு இரும்புச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்தது. உடலுக்கு தேவையான பல சத்துக்களை வழங்குவதோடு, கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. முளைகட்டிய பச்சைப்பயிறில் சத்துக்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
முதலில் சின்ன வெங்காயம், பூண்டு மற்றும் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். புளியை இரண்டு கப் தண்ணீரில் ஊறவைத்து புளிக்கரைசல் தயார் செய்து கொள்ளவும்.
முளைகட்டிய பச்சைப்பயிறை குக்கரில் போட்டு, ஒரு கப் தண்ணீர் மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து 3 விசில் வரும் வரை வேகவிடுங்கள். பின்னர் அதை லேசாக மசித்து தனியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, வெந்தயம், பெருங்காயத்தூள் மற்றும் கறிவேப்பிலையைத் தாளிக்கவும். பிறகு வெங்காயம், பூண்டு சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்குங்கள்.
வெங்காயம் நன்றாக வதங்கியதும் தக்காளியை சேர்த்து நன்றாக குழையும் வரை வதக்க வேண்டும். இதுவே குழம்பின் சுவையை அதிகரிக்கும் முக்கிய கட்டமாகும்.
அடுத்து புளிக்கரைசலை ஊற்றி, சாம்பார் பொடி, மஞ்சள்தூள் மற்றும் தேவையான உப்பு சேர்த்து நன்றாகக் கிளறி கொதிக்க விடுங்கள். பச்சை வாசனை முழுவதும் போகும் வரை நன்றாகக் கொதிக்க வேண்டும்.
புளிக்குழம்பு நன்றாகக் கொதித்ததும், மசித்து வைத்துள்ள பச்சைப்பயிறை சேர்த்து மீண்டும் 3 முதல் 5 நிமிடங்கள் வரை கொதிக்க விடுங்கள். இதனால் அனைத்து சுவைகளும் ஒன்றாக கலந்துவிடும்.
குழம்பு சற்று கெட்டியான பதத்திற்கு வந்ததும் அடுப்பை அணைத்துவிடுங்கள். இந்த பச்சைப்பயிறு குழம்பு சூடான சாதத்துடன் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். விருப்பமிருந்தால் சிறிதளவு நெய் சேர்த்தும் பரிமாறலாம்.
இந்த குழம்பை புளி சேர்க்காமலும் செய்யலாம். அப்படிச் செய்தாலும் தனித்துவமான சுவையுடன் அருமையாக இருக்கும். சத்தும் சுவையும் நிறைந்த இந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் பச்சைப்பயிறு குழம்பை வீட்டில் ஒருமுறை செய்து சுவைத்துப் பாருங்கள்!