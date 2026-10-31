மொறுமொறுப்பான உருளைக்கிழங்கு சமோசா செய்வது எப்படி?

தினத்தந்தி
மாவு தயாரித்தல்: மைதாவில் உப்பு, சிறிதளவு எண்ணெய் மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து கெட்டியாகப் பிசைந்து 20 நிமிடங்கள் மூடி வைக்கவும்.
உருளைக்கிழங்கு வேகவைத்தல்: உருளைக்கிழங்கை வேகவைத்து தோல் நீக்கி நன்றாக மசிக்கவும்.
மசாலா தயாரித்தல்: கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சீரகம், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் சேர்த்துத் தாளிக்கவும்.
வெங்காயம் சேர்த்தல்: நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும்.
உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தல்: மசித்த உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, உப்பு சேர்த்து கிளறவும்.
சமோசா வடிவம்: மாவை சிறிய உருண்டைகளாகப் பிரித்து நீளமாகத் தேய்த்து இரண்டாக வெட்டவும்.
பூரணம் வைத்தல்: மாவை கூம்பு வடிவில் மடித்து உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை நிரப்பி ஓரங்களை நன்றாக ஒட்டவும்.
மிதமான தீயில் எண்ணெயில் போட்டு பொன்னிறமாகவும் மொறுமொறுப்பாகவும் பொரித்தெடுக்கவும். சுவையான மொறுமொறுப்பான உருளைக்கிழங்கு சமோசா தயார்! புதினா சட்னியுடன் சேர்த்துச் சாப்பிட்டால் இன்னும் அருமையாக இருக்கும்!