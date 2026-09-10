‘கெத்து’ என்ற பெயரில் மாணவர்களை சீரழிக்கும் கலாசாரம்!

தினத்தந்தி
1. சமூகத்தின் தாக்கம்: திரைப்படங்கள், சமூக வலைதளங்கள் உள்ளிட்ட ஊடகங்கள் மாணவர்களின் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் பாதிக்கின்றன.
2. தவறான செயல்களை ‘கெத்து’ என சித்தரிப்பது: ஆசிரியர்களை எதிர்ப்பது, பெரியவர்களை மதிக்காதது போன்ற தவறுகள் ‘கெத்து’ எனக் காட்டப்படுவது மாணவர்களை எதிர்மறையாக பாதிக்கிறது.
3. கொரோனா ஊரடங்கின் தாக்கம்: ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்குப் பயன்படுத்திய செல்போன்கள், சில மாணவர்களை இணைய விளையாட்டுகள் மற்றும் வயதுக்கு ஏற்றதல்லாத உள்ளடக்கங்களுக்கு இட்டுச் சென்றன.
4. பள்ளி வாழ்க்கைக்குத் திரும்புவதில் சிரமம்: நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு பள்ளி கட்டுப்பாடுகளுக்கும் நேரடி வகுப்புகளுக்கும் திரும்புவது சில மாணவர்களுக்கு கடினமாக இருந்தது.
5. கற்கும் திறனில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு: கல்வி இடைவெளியால் பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் சிரமமும், பள்ளி நடவடிக்கைகளில் ஆர்வக் குறைவும் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.
6. தண்டனை மட்டும் தீர்வாகாது: தண்டனைக்கு பதிலாக மாணவர்களின் மனநிலையைப் புரிந்துகொண்டு, ஆசிரியர்கள் மற்றும் மனநல நிபுணர்கள் மூலம் வழிகாட்டுதல் வழங்க வேண்டும்.
7. பெற்றோரின் பங்கு: செல்போன் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தி, தூக்கம், படிப்பு, விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சியில் மாணவர்களுக்கு நல்ல பழக்கங்களை பெற்றோர் உருவாக்க வேண்டும்.
8. மாணவர்களின் எதிர்காலம்: மாணவர்களின் பிரச்சனைகளை அரசு, பள்ளிகள் மற்றும் பெற்றோர் இணைந்து தீர்க்க வேண்டும். மாணவர்களின் எதிர்காலமே நாட்டின் எதிர்காலம்.