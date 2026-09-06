மாத்திரைகளை டீ, காபியில் போட்டு விழுங்கினால் என்னவாகும் தெரியுமா?

தினத்தந்தி
மாத்திரைகளை வாயில் போட்டு தண்ணீர் குடித்து விழுங்குவது பொதுவான முறையாகும். சிலர் சிறிதளவு தண்ணீருடன் மாத்திரையை எடுத்துக்கொள்வார்கள். ஆனால், மருத்துவர் அல்லது மருந்து லேபிளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறையைப் பின்பற்றுவதே பாதுகாப்பானது.
சிலர் மாத்திரையை தண்ணீர் இல்லாமல் வாயில் போட்டு சப்பி அல்லது கரைத்து விழுங்குவார்கள். மாத்திரையை இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வது எல்லா மருந்துகளுக்கும் பொருந்தாது. குறிப்பாக, சில மாத்திரைகளை உடைக்கவோ, சப்பவோ, நசுக்கவோ கூடாது.
இன்னும் சிலர் காபி, டீ, பால், குளிர்பானம் போன்றவற்றுடன் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இது பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படும் முறை அல்ல. பெரும்பாலான மாத்திரைகளை சாதாரண தண்ணீருடன் எடுத்துக்கொள்வதே சிறந்தது.
சில மருந்துகளின் செயல்பாட்டில் பால் மற்றும் அதில் உள்ள கால்சியம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். குறிப்பாக, சில வகை ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளுடன் பால் அல்லது கால்சியம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளும்போது, மருந்து உடலில் உறிஞ்சப்படுவது குறையக்கூடும்.
அதேபோல், காபி மற்றும் டீயில் உள்ள காஃபின் சில மருந்துகளுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடும். இதனால் சில மருந்துகளின் செயல்பாடு அல்லது காஃபினின் தாக்கம் மாற வாய்ப்புள்ளது. எனவே, குறிப்பிட்ட மருந்துடன் காபி அல்லது டீ எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்பதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வது நல்லது.
“மாத்திரையை காபியில் போடாமல், மாத்திரை எடுத்த பிறகு காபி குடித்தால் பரவாயில்லை” என்று நினைப்பதும் எல்லா மருந்துகளுக்கும் சரியானது அல்ல. சில மருந்துகளுக்கு உணவு, பால், காபி அல்லது டீ ஆகியவற்றுடன் குறிப்பிட்ட இடைவெளி தேவைப்படலாம்.
மாத்திரையை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பும் பின்பும் ஒரு மணி நேர இடைவெளி வேண்டும் என்பது எல்லா மருந்துகளுக்கும் பொதுவான விதி அல்ல. மருந்தைப் பொறுத்து இடைவெளி மாறுபடும். எனவே, மருந்தின் லேபிள் அல்லது மருத்துவர் வழங்கிய அறிவுறுத்தலையே பின்பற்ற வேண்டும்.