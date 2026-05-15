டார்ஜிலிங் சுற்றுலா.. இயற்கை அழகில் மெய்மறக்க வைக்கும் சொர்க்கம்..!

டார்ஜிலிங் இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான மலைவாசஸ்தலங்களில் ஒன்றாகும். இமயமலையின் இயற்கை அழகை ரசிக்க விரும்பும் சுற்றுலா பயணிகளின் விருப்பமான இடமாக இது திகழ்கிறது.
பசுமை நிறைந்த தேயிலை தோட்டங்கள், பனிமூடிய மலைகள் மற்றும் குளிர்ச்சியான காலநிலை டார்ஜிலிங்கின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களாகும். உலகப் புகழ்பெற்ற டார்ஜிலிங் தேயிலை இங்குதான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில்வே எனப்படும் டாய் ரயில் சுற்றுலா பயணிகளை மிகவும் கவர்கிறது. யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த ரயில் பயணம் மறக்க முடியாத அனுபவத்தை தருகிறது.
டைகர் ஹில் பகுதியில் இருந்து சூரிய உதயத்தை காண ஆயிரக்கணக்கானோர் செல்கின்றனர். காஞ்சன்ஜங்கா மலையின் அழகிய காட்சி இங்கிருந்து தெளிவாக தெரியும்.
படாசியா லூப் மற்றும் பத்மஜா நாயுடு இமாலய உயிரியல் பூங்கா போன்ற இடங்களும் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களாக உள்ளன.
டார்ஜிலிங்கின் திபெத்திய கலாசாரம் மற்றும் உள்ளூர் உணவுகளும் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கின்றன. குறிப்பாக மோமோ மற்றும் துக்பா போன்ற உணவுகள் மிகவும் பிரபலமானவை.
கோடைகாலத்தில் குளிர்ச்சியான சூழலில் இயற்கையை ரசிக்க விரும்புபவர்களுக்கு டார்ஜிலிங் சிறந்த சுற்றுலா தலமாக திகழ்கிறது.