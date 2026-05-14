கோடைகாலத்தில் குளிர்ச்சியை ரசிக்க சிறந்த சுற்றுலா தளம்.. அழகில் மெய்மறக்க வைக்கும் ஸ்ரீநகர்..!

ஸ்ரீநகர் இந்தியாவின் மிக அழகான சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. “பூமியின் சொர்க்கம்” என்று அழைக்கப்படும் இந்த நகரம் இயற்கை எழில், பனிமலைகள் மற்றும் ஏரிகளால் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்கிறது.
ஸ்ரீநகரின் முக்கிய அடையாளமாக திகழ்வது தால் ஏரி. இந்த ஏரியில் நடைபெறும் ஷிகாரா படகு சவாரி சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை வழங்குகிறது. ஏரியின் நடுவே மிதக்கும் வீடுகள் மற்றும் சந்தைகள் மிகவும் பிரபலமானவை.
முகல் கால தோட்டங்களான நிஷாத் பாக், ஷாலிமார் பாக் மற்றும் சஷ்மே ஷாஹி போன்ற இடங்கள் ஸ்ரீநகரின் அழகை மேலும் உயர்த்துகின்றன. மலர்களாலும் நீரூற்றுகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்த தோட்டங்கள் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்கின்றன.
ஸ்ரீநகரில் உள்ள ஹஸ்ரத்பால் தர்கா மற்றும் சங்கராச்சாரியர் கோவில் போன்ற ஆன்மிக தலங்களும் முக்கிய சுற்றுலா இடங்களாக உள்ளன. பல மதங்களை சேர்ந்த மக்கள் இங்கு வருகை தருகின்றனர்.
கோடைகாலத்தில் ஸ்ரீநகரின் காலநிலை மிகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இனிமையாகவும் இருக்கும். இதனால் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருகின்றனர்.
ஸ்ரீநகருக்கு அருகில் உள்ள குல்மார்க், சோனமார்க் மற்றும் பஹல்காம் போன்ற மலைப்பகுதிகளும் சுற்றுலா பயணிகளின் விருப்பமான இடங்களாகும். பனிச்சறுக்கு மற்றும் சாகச விளையாட்டுகளுக்காக இவை பிரபலமானவை.
காஷ்மீரின் பாரம்பரிய உணவுகள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்களும் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கின்றன. குறிப்பாக காஷ்மீர் ஷால், கம்பளி மற்றும் உலர் பழங்கள் அதிக வரவேற்பைப் பெறுகின்றன.
இயற்கை, அமைதி, ஆன்மிகம் மற்றும் சாகச அனுபவங்கள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் தரக்கூடிய சுற்றுலா தலமாக ஸ்ரீநகர் திகழ்கிறது. குடும்பத்துடன் கோடைகால விடுமுறையை மகிழ்ச்சியாக கழிக்க இது சிறந்த தேர்வாகும்.