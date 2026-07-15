சுவையான சௌ சௌ கடலைப்பருப்பு கூட்டு... வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யலாம்!

தினத்தந்தி
சௌ சௌ மற்றும் கடலைப்பருப்பை வைத்து செய்யப்படும் இந்தக் கூட்டு, சுவையுடன் ஆரோக்கியத்தையும் தரும் சிறந்த உணவாகும். சாதம், சப்பாத்தி மற்றும் ரொட்டியுடன் சாப்பிட மிகவும் ருசியாக இருக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்: ½ கப் மஞ்சள் கடலைப்பருப்பு, 1 சௌ சௌ, 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய், ½ டீஸ்பூன் கடுகு, ½ டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 சிவப்பு மிளகாய், ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள், கறிவேப்பிலை, 3 பூண்டு பற்கள், 1 டீஸ்பூன் நறுக்கிய இஞ்சி, 2 பச்சை மிளகாய், ½ டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், ½ டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லித்தூள், ¼ டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான உப்பு மற்றும் தண்ணீர்.
செய்முறை :முதலில் கடலைப்பருப்பை உப்பு சேர்த்த தண்ணீரில் 2 முதல் 3 மணி நேரம் ஊறவைத்து, பின்னர் நன்றாகக் கழுவி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சௌ சௌவின் தோலை நீக்கி சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி வைத்துக் கொள்ளவும்.
பிரஷர் குக்கரில் எண்ணெய் காய்ந்ததும் சிவப்பு மிளகாய், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கறிவேப்பிலை மற்றும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து தாளிக்கவும். பின்னர் பூண்டு, இஞ்சி மற்றும் பச்சை மிளகாயை சேர்த்து நன்றாக வதக்குங்கள்.
அடுத்து மஞ்சள்தூள், சீரகத்தூள், கொத்தமல்லித்தூள் மற்றும் கரம் மசாலாவை சேர்த்து ஒரு நிமிடம் வதக்கவும். இதனால் மசாலாவின் மணம் நன்றாக வெளிப்படும்.
பின்னர் ஊறவைத்த கடலைப்பருப்பு மற்றும் நறுக்கிய சௌ சௌவை சேர்த்து ஒரு நிமிடம் வதக்கி, அதனுடன் இரண்டரை கப் தண்ணீர் மற்றும் தேவையான உப்பு சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும்.
பிரஷர் குக்கரை மூடி இரண்டு விசில் வரும் வரை வேகவைத்து, பின்னர் 10 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் சமைக்கவும். அதன் பிறகு அடுப்பை அணைத்து அழுத்தம் முழுவதும் குறைந்த பின் மூடியைத் திறக்கவும்.
சுவையான, மணமார்ந்த சௌ சௌ கடலைப்பருப்பு கூட்டு தயார். இதை சூடான வெள்ளை சாதம், சாம்பார் சாதம், கலவை சாதம், சப்பாத்தி அல்லது ரொட்டியுடன் பரிமாறினால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். சௌ சௌ இல்லையெனில் சுரைக்காய், புடலங்காய் அல்லது பூசணிக்காயையும் பயன்படுத்தி இதே முறையில் இந்தக் கூட்டைச் செய்யலாம்.