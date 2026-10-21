பாலிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சுவையான உணவுப் பொருட்கள்!

தினத்தந்தி
பாலில் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்களைச் சேர்த்து நொதிக்க வைப்பதன் மூலம் தயிர் தயாரிக்கப்படுகிறது.
பால் அல்லது பாலாடையிலிருந்து கொழுப்பைப் பிரித்தெடுத்து வெண்ணெய் தயாரிக்கப்படுகிறது
வெண்ணெயைச் சூடாக்கி அதிலுள்ள நீரையும் பால் திடப்பொருட்களையும் பிரிப்பதன் மூலம் நெய் தயாரிக்கப்படுகிறது.
பாலில் எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து திரியச் செய்வதன் மூலம் பனீர் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதில் புரதம் அதிகம் உள்ளது.
பாலைத் திரியச் செய்து, அதிலிருந்து கிடைக்கும் திடப்பகுதியைச் செயலாக்கிப் பல வகையான சீஸ்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
தயிரைக் கடைந்து அல்லது தண்ணீர் சேர்த்துக் கலப்பதன் மூலம் மோர் தயாரிக்கப்படுகிறது.
பாலை நீண்ட நேரம் சூடாக்கி, அதிலுள்ள நீரின் பெரும்பகுதியை ஆவியாக்குவதன் மூலம் பால்கோவா தயாரிக்கப்படுகிறது.
பால் அல்லது பாலாடை, சர்க்கரை மற்றும் பிற பொருட்களைக் கலந்து குளிர்வித்து ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கப்படுகிறது.