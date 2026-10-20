ஆயுத பூஜை ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது?

தினத்தந்தி
நாம் பயன்படுத்தும் கருவிகள், இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆயுதங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்படுகிறது.
விவசாயிகள் முதல் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் வரை, தங்கள் வேலையில் பயன்படுத்தும் கருவிகளை மதித்து வழிபடுகிறார்கள்.
கல்வி, அறிவு மற்றும் கலைகளின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் சரஸ்வதி தேவியையும் இந்த நாளில் வழிபடுகிறார்கள்.
வாகனங்கள், கணினிகள், புத்தகங்கள், தொழில் கருவிகள் போன்றவற்றைச் சுத்தம் செய்து பூஜை செய்வது வழக்கம்.
எந்தத் தொழிலாக இருந்தாலும் அதற்குப் பயன்படும் கருவிகளும் உழைப்பும் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்தப் பண்டிகை உணர்த்துகிறது.
நவராத்திரியின் நிறைவுக் காலத்துடன் தொடர்புடைய இந்த விழா, நல்லது வெல்லும் என்ற நம்பிக்கையையும் எடுத்துரைக்கிறது.
குடும்பத்தினரும் தொழிலாளர்களும் ஒன்றிணைந்து பூஜை செய்து மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொள்கிறார்கள்.
ஆயுத பூஜைக்குப் பிறகு வரும் விஜயதசமி, புதிய கல்வி அல்லது தொழில் முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு உகந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது.