தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய 7 பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்!
தினத்தந்தி
தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே புத்தாடைகள், இனிப்புகள், பட்டாசுகள் எனக் கொண்டாட்டத்திற்குப் பஞ்சமிருக்காது. குறிப்பாக, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசு வெடித்து மகிழ்வார்கள். ஆனால், சிறிய கவனக்குறைவும் விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். எனவே, பட்டாசு வெடிக்கும்போது இந்த 7 பாதுகாப்பு வழிமுறைகளைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.
பட்டாசு வெடிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம்; உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி, பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரக் கட்டுப்பாடுகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் பொதுவாக காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையிலும், இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரையிலும் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. அந்தந்த ஆண்டிற்கான அரசு அறிவிப்புகளையும் கவனிக்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பான இடத்தைத் தேர்வு செய்யுங்கள்; பட்டாசுகளை மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத திறந்தவெளிப் பகுதிகளில் வெடிக்க வேண்டும். வாகனங்கள், மின்கம்பிகள், மரங்கள், காய்ந்த இலைகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கும் இடங்களில் பட்டாசு வெடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
தண்ணீர் மற்றும் மணலைத் தயாராக வையுங்கள்; பட்டாசு வெடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் இரண்டு வாளி தண்ணீர் மற்றும் ஒரு வாளி மணலைத் தயாராக வைத்திருங்கள். எதிர்பாராத விதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாகச் செயல்பட இது உதவும். முதலுதவிப் பெட்டியையும் அருகில் வைத்திருப்பது நல்லது.
பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியுங்கள்; பட்டாசு வெடிக்கும்போது பருத்தியால் தயாரிக்கப்பட்ட உடலோடு பொருந்தும் ஆடைகளை அணியுங்கள். தளர்வான ஆடைகள், நைலான் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய செயற்கை ஆடைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். பெண்கள் புடவை முந்தானை மற்றும் துப்பட்டாவை பாதுகாப்பாக அணிந்துகொள்ள வேண்டும்.
காலணிகளை அணிவது அவசியம்; பட்டாசு வெடிக்கும்போது கால்களில் தீக்காயம் ஏற்படாமல் இருக்க மூடிய காலணிகளை அணிய வேண்டும். வெடிக்காமல் கிடக்கும் பட்டாசுகள் மற்றும் தீப்பொறிகள் மீது தெரியாமல் மிதிப்பதைத் தவிர்க்க இது உதவும்.
குழந்தைகளைத் தனியாக விடாதீர்கள்; குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும்போது பெற்றோர் அல்லது பெரியவர்கள் அருகில் இருந்து கண்காணிக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் கைகளில் பட்டாசுகளைக் கொடுத்து தனியாக வெடிக்க அனுமதிக்கக் கூடாது. ராக்கெட் போன்ற பட்டாசுகளை வீடுகள் மற்றும் மக்கள் இருக்கும் திசையில் செலுத்தக்கூடாது.
அவசர உதவி எண்களைத் தெரிந்து வைத்திருங்கள்; பட்டாசு வெடிக்கும்போது எதிர்பாராத தீ விபத்து அல்லது காயங்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக உதவி பெற வேண்டும். தீயணைப்புத் துறைக்கு 101, அவசர உதவிக்கு 112 என்ற எண்களைப் பயன்படுத்தலாம். கண்களில் பட்டாசுத் துகள்கள் பட்டாலோ, தீக்காயம் ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் செல்ல வேண்டும்.