பழைய ஸ்டைலை விடுங்க... இந்தத் தீபாவளிக்கு இப்படி சிக்கன் குழம்பு செஞ்சு பாருங்க, சுவை அள்ளும்!

தினத்தந்தி
செய்முறை; முதலில் சிக்கனை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து கழுவி, தண்ணீரை வடித்துக்கொள்ளவும். அதனுடன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்து நன்றாகப் பிரட்டி ஒரு மணி நேரம் ஊறவைக்கவும்.
ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி, துருவிய தேங்காய் மற்றும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துப் பொன்னிறமாக வதக்கவும். பின்னர் பச்சை மிளகாய், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் சேர்த்து இரண்டு நிமிடங்கள் வதக்கி இறக்கி ஆறவிடவும்.
வதக்கிய மசாலாவை மிக்ஸியில் போட்டு, இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நன்றாக மைய அரைத்துக்கொள்ளவும்.
ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் பிரியாணி இலை, சோம்பு சேர்த்துத் தாளிக்கவும். பின்னர் பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும்.
அடுத்து நறுக்கிய பூண்டு மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும். பின்னர் ஊறவைத்த சிக்கன் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்றாகக் கிளறவும்.
மிதமான தீயில் தண்ணீர் சேர்க்காமல் சுமார் 10 நிமிடங்கள் சிக்கனை வேகவிடவும். இடையிடையே கிளறிவிடவும்.
இறுதியாக அரைத்து வைத்துள்ள மசாலாவைச் சேர்த்து ஒரு கப் தண்ணீர் ஊற்றிக் கலக்கவும். மிதமான தீயில் சிக்கன் நன்றாக வெந்து குழம்பு கெட்டியாகும் வரை கொதிக்கவிட்டு இறக்கவும்.