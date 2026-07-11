தேர்தல் நடக்காத உலக நாடுகள் பற்றி தெரியுமா?

தினத்தந்தி
உலகின் பல நாடுகளில் தேர்தல் என்பது மக்களின் அடிப்படை உரிமையாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இன்னும் சில நாடுகளில் தேர்தல் முறையோ, அரசியல் கட்சிகளோ முழுமையாக இயங்கவில்லை என்பது ஆச்சரியமான விஷயம்.
பஹ்ரைன்; பஹ்ரைனில் பல்வேறு அரசியல் சங்கங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இருப்பினும், முக்கிய எதிர்க் கட்சிகள் இங்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்னாள் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், வாரியங்களிலோ அல்லது நாடாளுமன்றத்திலோ பொறுப்பு வகிப்பதை அதன் கடுமையான சட்டங்கள் தடை செய்கின்றன.
குவைத்; குவைத்தில் அரசியலமைப்புச் சட்டம் அரசியல் கட்சிகளை அனுமதித்திருந்த போதிலும், 1961-ம் ஆண்டிலிருந்தே அவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஓமன்; 2019 முதல், முழுமையான முடியாட்சி நடைபெறும் இந்நாட்டில் தேர்தல்கள் எதுவும் நடத்தப்படுவதில்லை. ஓமனின் சுல்தான் அனைத்து அதிகாரங்களையும் தன்வசம் கொண்டுள்ளார்.
கத்தார்; ஒரு அரசியலமைப்பு முடியாட்சி நாடான இங்கு,எமிர் பரம்பரையால் ஒரு மன்றம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அரசாங்கத்தின் அனைத்து நிறுவனங்களையும் அவரே கட்டுப்படுத்துகிறார். 1999-ம் ஆண்டிலிருந்து இங்கு நகராட்சித் தேர்தல்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை.
சவூதி அரேபியா; சவூதி அரேபியாவில் தேசியத் தேர்தல்களும், அரசியல் கட்சிகளின் செயல்பாடுகளும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த நாடு ஒரு முழுமையான முடியாட்சியின் கீழ் ஆளப்படுகிறது. 2016-ம் ஆண்டிலிருந்து மன்னர் சல்மான் ஆட்சி செய்து வருகிறார்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகம்; ஐக்கிய அரபு அமீரகம் என்பது ஒரு கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பு முடியாட்சி நாடாகும். இதில் பரம்பரை வழிவந்த ஏழு ஆட்சியாளர்கள் முழுமையான அதிகாரத்தைக் கொண்டுள்ளனர்.
வாடிகன் நகரம்; வாடிகன் நகரத்தில், போப்தான் சட்டமியற்றும், நிர்வாக மற்றும் நீதித்துறையில் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்டவராக விளங்குகிறார்கள். போப், ஆளுநரகத்தின் தலைவர் மற்றும் கார்டினல் வெளியுறவுச் செயலர் ஆகிய அனைவரும், இந்த நகரத்தை ஆளும் முழுமையான தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட முடியாட்சி அமைப்பின் அங்கங்களாகத் திகழ்கின்றனர்.