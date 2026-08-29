ஆரோக்கியமாக வாழ ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புக்கும் என்ன தேவை தெரியுமா?

தினத்தந்தி
மூளைக்கு தேவையானவை; நல்ல தூக்கம், போதுமான நீர்ச்சத்து, நேர்மறையான சிந்தனைகள்
நுரையீரல்; சுத்தமான காற்றை சுவாசித்தல், புகை மற்றும் காற்று மாசுபாட்டை தவிர்ப்பது, உடற்பயிற்சி மற்றும் போதுமான நீர்ச்சத்து
இதயம்; உடற்பயிற்சி, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுதல், அதிக உப்பு மற்றும் சர்க்கரையை தவிர்ப்பது.
சருமம்; தண்ணீர் குடிக்கவும், பழங்களை உண்ணவும், நன்றாகத் தூங்கவும் மற்றும் சருமத்தை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும்.
எலும்பு; ஆரோக்கியமான எலும்புகளுக்கு கால்சியம், வைட்டமின் டி மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவை மிக அவசியமான மூன்று தூண்களாகும்
வயிறு; சரியான நேரத்தில் சாப்பிடவும், புரோபயாட்டிக் உணவுகளை (தயிர், யோகர்ட்) உண்ணவும்; இது வயிற்றுக்கு நல்லது.
சிறுநீரகங்கள்; நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும், உணவில் உப்பு குறைவாக சேர்க்கவும். மருத்துவர் பரிந்துரைக்காத வலி நிவாரணிகளை தவிர்க்கவும்.
குடல்கள்; நார்ச்சத்து (பழங்கள், காய்கறிகள்) உணவுகள், தண்ணீர் குடிக்கவும், புரோபயாட்டிக் உணவுகளை உண்ணவும், சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும்