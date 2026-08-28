வெள்ளை அரிசியைவிட மட்டை அரிசி ஏன் சிறந்தது?

தினத்தந்தி
அதிக நார்ச்சத்து: மட்டை அரிசியில் தவிடு அடுக்கு நீக்கப்படாமல் இருப்பதால் நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளது. இது செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்கவும், நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைவாக இருக்கவும் உதவும்
மெக்னீசியம் நிறைந்தது: மட்டை அரிசியில் உள்ள மெக்னீசியம் எலும்புகள், தசைகள் மற்றும் இதயத்தின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு தேவையான முக்கியமான சத்தாகும்.
இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த உதவும்: வெள்ளை அரிசியுடன் ஒப்பிடும்போது மட்டை அரிசி பொதுவாக குறைந்த அளவு பதப்படுத்தப்பட்டதாக இருப்பதால், உணவுக்குப் பிறகு ரத்த சர்க்கரை வேகமாக உயர்வதைத் தடுக்க உதவக்கூடும்.
எடையை கட்டுப்படுத்த உதவும்: அதிக நார்ச்சத்து காரணமாக நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் இருக்க உதவலாம். இதனால் அடிக்கடி நொறுக்குத்தீனிகள் சாப்பிடுவதை குறைக்க முடியும்.
இரும்புச்சத்து மற்றும் பி-வைட்டமின்கள்: மட்டை அரிசியில் இரும்புச்சத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் காணப்படுகின்றன. பி-வைட்டமின்கள் உடலின் ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்: முழு தானியமாக இருப்பதால் இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்துகள் சமச்சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம்.
ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள்: மட்டை அரிசியின் சிவப்பு நிறத்திற்கு காரணமான இயற்கை நிறமிகளில் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகள் கொண்ட சேர்மங்கள் உள்ளன. இவை உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள உதவுகின்றன.
கேரள உணவுகளுக்கு சிறந்த கூட்டணி: மட்டை அரிசியின் தனித்துவமான மணம், சுவை மற்றும் உறுதியான பதம் காரணமாக கேரளாவின் பாரம்பரிய மீன் குழம்பு, காய்கறி குழம்பு போன்றவற்றுடன் சேர்த்து சாப்பிட மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். வெள்ளை அரிசியைவிட இதன் சுவையும் அமைப்பும் வித்தியாசமான உணவு அனுபவத்தை வழங்கும்.