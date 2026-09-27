பாக்கெட்டில் போன் இல்லாமலே வைப்ரேட் ஆகுற மாதிரி தோணுதா?
தினத்தந்தி
பாக்கெட்டில் செல்போனை வைத்துக்கொண்டு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போது, திடீரென போன் அதிர்வது போன்ற உணர்வு சிலருக்கு ஏற்படலாம். ஆனால் போனை எடுத்துப் பார்த்தால் எந்த அழைப்பும் அல்லது தகவலும் வந்திருக்காது.
சில நேரங்களில் போன் கையில் அல்லது பாக்கெட்டில் இல்லாதபோதும் அதிர்வது போன்ற உணர்வு ஏற்படலாம். இதனை “ஃபாண்டம் வைப்ரேஷன் சிண்ட்ரோம்” என குறிப்பிடுகின்றனர்.
தொடர்ந்து செல்போனை பயன்படுத்தும் பழக்கம் காரணமாக, அதன் அதிர்வு அல்லது தகவல் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்புக்கு மூளை பழகிவிடலாம். இதனால் உடலில் ஏற்படும் சிறிய அசைவுகள் அல்லது ஆடையின் உராய்வு போன்றவற்றை செல்போன் அதிர்வாக மூளை தவறாக உணரக்கூடும்.
அதிகமாக செல்போனை எதிர்பார்த்து கவனம் செலுத்தும்போது, உண்மையில் எந்த அதிர்வும் இல்லாத நிலையிலும் அதிர்வு ஏற்பட்டது போன்ற உணர்வு தோன்ற வாய்ப்புள்ளது. இது சிலருக்கு அடிக்கடி ஏற்படலாம்.
புதிய தகவல், அழைப்பு அல்லது சமூக வலைத்தள அறிவிப்பு வருகிறதா என்று தொடர்ந்து செல்போனைப் பார்ப்பது இந்த எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக அடிக்கடி அறிவிப்புகளைப் பெறுபவர்களுக்கு இதுபோன்ற அனுபவம் ஏற்படலாம்.
இந்த உணர்வு அடிக்கடி ஏற்பட்டால், செல்போனை எப்போதும் ஒரே பாக்கெட்டில் வைத்திருப்பதைத் தவிர்த்து, அவ்வப்போது வேறு இடத்தில் வைக்கலாம். வேலை செய்யும் நேரத்தில் போனை மேசையில் சற்று தொலைவில் வைப்பதும் அதன் பயன்பாட்டைக் குறைக்க உதவும்.
தேவையில்லாத அறிவிப்புகளின் அதிர்வை அணைத்து வைப்பது, செல்போனை அடிக்கடி சரிபார்க்கும் பழக்கத்தைக் குறைக்க உதவும். இதனால் ஒவ்வொரு சிறிய உணர்வுக்கும் உடனடியாக போனை எடுத்து பார்க்கும் பழக்கம் குறையலாம்.
அவ்வப்போது மட்டும் ஏற்படும் இந்த உணர்வு பொதுவாக கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்காது. ஆனால் இது தொடர்ந்து தொந்தரவு அளித்தால் அல்லது வேறு உடல் அறிகுறிகளுடன் இருந்தால், மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.