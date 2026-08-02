கீமோதெரபியால் ரத்தத் தட்டணுக்கள் குறைந்தால் பப்பாளி இலைச்சாறு உதவுமா?

தினத்தந்தி
உலகளவில் அதிக உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தும் நோய்களில் புற்றுநோயும் முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கிறது. புற்றுநோய் செல்கள் கட்டுப்பாடின்றி பெருகுவதால், அவற்றை அழிக்க கீமோதெரபி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
கீமோதெரபி மருந்துகள் வேகமாகப் பிரியும் புற்றுநோய் செல்களை தாக்குவதோடு, முடி, வாய், குடலின் உட்புறச் சவ்வு மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை போன்ற ஆரோக்கியமான செல்களையும் பாதிக்கக்கூடும்.
இதன் காரணமாக முடி உதிர்தல், வாய்ப்புண், ரத்தச் சோகை மற்றும் ரத்தத் தட்டணுக்கள் குறைதல் போன்ற பக்கவிளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. ரத்தத் தட்டணுக்கள் மிகவும் குறைந்தால், அடுத்த கட்ட கீமோதெரபி சிகிச்சையை தாமதப்படுத்த வேண்டிய நிலையும் உருவாகலாம்.
இந்த நிலையில், பப்பாளி இலைச்சாறு உதவுமா என்பதை அறிய 219 புற்றுநோய் நோயாளிகளிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், கீமோதெரபியால் ஏற்பட்ட திரோம்போசைட்டோபீனியா (ரத்தத் தட்டணுக்கள் குறைதல்) பிரச்சினை கொண்டவர்களுக்கு பப்பாளி இலைச்சாறு பருகியபின் ரத்தத் தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை விரைவாக உயர்ந்தது கண்டறியப்பட்டது.
இந்த ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, சில நோயாளிகளுக்கு அடுத்த கட்ட கீமோதெரபி சிகிச்சையை தாமதப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் குறைந்ததாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இது குறைந்த செலவில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு துணை சிகிச்சை வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது.
பப்பாளி இலைச்சாறு அடிப்படையிலான சிகிச்சைக்கு சுமார் ₹600 மட்டுமே செலவாகும். தற்போது பயன்படுத்தப்படும் சில மருந்துகளின் விலை ₹6,000 முதல் ₹30,000 வரை இருக்கக்கூடும்.
இருப்பினும், இந்த ஆய்வு ஊக்கமளிக்கும் முடிவுகளை வழங்கினாலும், பப்பாளி இலைச்சாறு அனைத்து புற்றுநோய் நோயாளிகளுக்கும் ஒரே மாதிரி பலன் அளிக்கும் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது. இதன் செயல்திறனை உறுதிப்படுத்த மேலும் விரிவான மருத்துவ ஆய்வுகள் அவசியம்.
எனவே, கீமோதெரபி சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி பப்பாளி இலைச்சாற்றை சிகிச்சையாக பயன்படுத்தக் கூடாது. இது ஒரு துணை சிகிச்சையாக மட்டுமே கருதப்பட வேண்டும்; மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் சிகிச்சைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தக் கூடாது.