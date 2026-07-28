மலச்சிக்கல் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு தரும் அத்திப்பழம்!

தினத்தந்தி
அத்திப்பழம் சத்துக்கள் நிறைந்த இயற்கை உணவாகும். இது களிமண் நிலம் மற்றும் ஆற்றுப்படுகைப் பகுதிகளில் நன்கு வளரும். நாம் பழம் என்று நினைப்பது உண்மையில் பூக்களின் தொகுப்பாக உருவாகும் ஒரு தனித்துவமான அமைப்பாகும்.
அத்தி மரம் பொதுவாக 6 முதல் 8 மீட்டர் உயரம் வரை வளரும். பெரிய முட்டை வடிவிலான இலைகளைக் கொண்ட இந்த மரத்தில் சீமை அத்தி மற்றும் நாட்டு அத்தி என இரண்டு முக்கிய வகைகள் காணப்படுகின்றன.
அத்திப்பழங்கள் தண்டின் பல பகுதிகளிலும் கொத்தாக காய்க்கும். பழுத்தவுடன் அதன் உட்பகுதி சிவப்பு நிறமாக மாறும். ஒரு மரத்தில் ஆண்டுக்கு இருமுறை அறுவடை செய்யப்பட்டு, சுமார் 180 முதல் 300 பழங்கள் வரை கிடைக்கும்.
அத்திப்பழம் செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது. கல்லீரல் மற்றும் நுரையீரலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுவதாகவும், உடலில் தேங்கும் சில கழிவுகளை வெளியேற்ற உதவுவதாகவும் பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது.
தினமும் இரண்டு அத்திப்பழங்களை சாப்பிடுவது ரத்த உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், உடலுக்கு தேவையான சக்தியை வழங்கவும் உதவுகிறது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மலச்சிக்கலைப் போக்கி, குடல் இயக்கத்தை சீராக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
நாள்பட்ட மலச்சிக்கல் உள்ளவர்கள் இரவில் 4 அல்லது 5 அத்திப்பழங்களை சாப்பிடுவதால் நிவாரணம் கிடைக்கலாம் என்று பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், நீடித்த மலச்சிக்கல் இருந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனையும் அவசியம்.
அத்திப்பழம் சிறுநீரக மற்றும் சிறுநீர்ப்பை ஆரோக்கியத்திற்கும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. மேலும் உடல் சோர்வு, அசதி மற்றும் பலவீனம் போன்றவற்றைக் குறைத்து உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்க உதவும் உணவாகவும் இது அறியப்படுகிறது.
அத்திப்பழம், அதன் இலை மற்றும் சாறு ஆகியவை பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால் மூலநோய், கல்லீரல் நோய், ஆஸ்துமா அல்லது பிற உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு அத்திப்பழத்தை மருந்தாக பயன்படுத்தும் முன் தகுதியான மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது பாதுகாப்பானது.