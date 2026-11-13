பிஸ்தா சாப்பிடுவதால் ரத்தச் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்குமா?
தினத்தந்தி
நீரிழிவு நோயாளிகள் சாப்பிடுவதற்கு ஏற்ற நட்ஸ் வகைகளில் பிஸ்தாவும் ஒன்று. இதில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.
பிஸ்தாவில் கார்போஹைட்ரேட் அளவு ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருப்பதால், மற்ற சில சிற்றுண்டிகளுடன் ஒப்பிடும்போது ரத்தச் சர்க்கரை அளவில் குறைவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, பசி உணர்வைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. இதனால் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வுடன் இருக்க முடியும்.
பிஸ்தாவின் கிளைசெமிக் குறியீடு குறைவாக உள்ளது. இதன் காரணமாக, நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்களின் உணவுத் திட்டத்தில் பிஸ்தாவைச் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
இருப்பினும், பிஸ்தாவை அளவுக்கு அதிகமாகச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். தினசரி 25 முதல் 30 கிராம் வரை, அதாவது ஒரு சிறிய கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கொள்வது பொதுவாகப் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
உப்பு சேர்க்கப்படாத பிஸ்தாவைத் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுவது நல்லது. உப்பு அதிகம் சேர்க்கப்பட்ட பிஸ்தாவைத் தவிர்ப்பது ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் இதய ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் உதவும்.
பிஸ்தாவில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்துகள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் உடலின் ஊட்டச்சத்துத் தேவைகளுக்கும் ஆதரவாக அமைகின்றன.
நீரிழிவு நோயாளிகள் மட்டுமின்றி மற்றவர்களும் பிஸ்தாவை அளவோடு சாப்பிடலாம். இருப்பினும், ரத்தச் சர்க்கரை அளவு, உடல் எடை மற்றும் தனிப்பட்ட உணவுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மருத்துவர் அல்லது உணவியல் நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றுவது நல்லது.