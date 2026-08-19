தண்ணீரில் நனைந்தால் வெள்ளி கருப்பாகுமா? உண்மை என்ன?

தினத்தந்தி
வெள்ளி நகைகள் வெள்ளை வெளேரென்று பளபளப்பாக இருக்கும். ஆனால், நாளாக நாளாக அவற்றின் நிறம் மங்கி கருப்பாக மாறுவதை பலரும் கவனித்திருப்பார்கள். இதற்கு வெள்ளியில் ஏற்படும் சில வேதியியல் எதிர்வினைகளே முக்கிய காரணமாகும்.
காற்று மாசுபாடு அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகளில் கந்தகச் சேர்மங்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம். அத்தகைய சூழலில் தொடர்ந்து வெள்ளி நகைகளை அணிந்திருந்தால், அவை விரைவாக நிறம் மாற வாய்ப்புள்ளது.
வெள்ளி கருமையாவது வெள்ளியின் தரம் மோசமாகிவிட்டது என்பதற்கான அடையாளம் அவசியமில்லை. சுற்றுச்சூழல், ஈரப்பதம் மற்றும் காற்றில் உள்ள சில வேதிப்பொருட்களுடன் ஏற்படும் வினைகளாலும் இந்த நிறமாற்றம் ஏற்படலாம்.