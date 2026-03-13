கோடைகாலத்தில் கிடைக்கும் வில்வம் பழத்தில் இவ்வளவு நன்மைகளா?

தினத்தந்தி
கோடைகாலத்தில் மட்டுமே அதிகமாக கிடைக்கும் வில்வம் பழம் (Bael fruit) மிகவும் சிறப்பான மற்றும் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த ஒரு பழமாக கருதப்படுகிறது. பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளிலும் இந்தப் பழம் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளது. இதன் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
வில்வம் பழத்தில் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. இதில் ரைபோஃப்ளேவின், பீட்டா-கரோட்டின், புரதம் மற்றும் வைட்டமின் C போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. மேலும் வைட்டமின் B1, B2, தையாமின், நியாசின், கரோட்டின் போன்ற சத்துகளும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன.
வில்வம் பழத்தில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால், இது செரிமானத்தை சீராக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற குடல் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு நல்ல தீர்வாக இருக்கிறது.
மேலும், இதில் உள்ள தையாமின் மற்றும் ரைபோஃப்ளேவின் போன்ற சத்துக்கள் உடலின் குடல் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாடுகளை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன.
வில்வம் பழத்தில் உள்ள வைட்டமின் சி, பீட்டா-கரோட்டின், தையாமின் போன்ற சத்துக்கள் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றன. இதனால் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படுவதையும் தடுக்க முடியும்.
அதேபோல், வில்வம் பழத்தில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகமாக இருப்பதால், இது இதயத்தின் செயல்பாட்டை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதனால் மாரடைப்பு அபாயத்தை குறைத்து, இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது.
வில்வ மரத்தின் இலைகளுக்கும் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன. வில்வ இலைகளை அரைத்து பொடியாக செய்து காலை நேரத்தில் பயன்படுத்தினால் கண்பார்வை மேம்பட உதவும் என்று பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது.
மேலும் மூக்கடைப்பு, சளி, இருமல், சைனஸ் போன்ற பிரச்சினைகளையும் குறைக்க உதவக்கூடும்.மொத்தத்தில், கோடைகாலத்தில் கிடைக்கும் வில்வம் பழம் உடலுக்கு பல நன்மைகள் தரும் ஒரு இயற்கை மருத்துவப் பழமாக கருதப்படுகிறது.