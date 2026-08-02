பேக்கிங் சோடாவில் பழங்களை கழுவினால் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் நீங்குமா?

தினத்தந்தி
பழங்களை சாப்பிடுவதற்கு முன் நன்றாக கழுவுவது மிகவும் முக்கியமான பழக்கமாகும். இதனால் பழத்தின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் தூசி, அழுக்கு மற்றும் சில பூச்சிக்கொல்லி எச்சங்களை குறைக்க முடியும்.
சாதாரண தண்ணீரில் கழுவுவதை விட, பேக்கிங் சோடா கலந்த தண்ணீரில் பழங்களை 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் ஊறவைத்து கழுவினால், மேற்பரப்பில் ஒட்டியிருக்கும் சில பூச்சிக்கொல்லி எச்சங்களை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அகற்ற உதவும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், இந்த முறை அனைத்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் முழுமையாக நீக்காது. குறிப்பாக பழத்தின் உள்ளே ஊடுருவியுள்ள பூச்சிக்கொல்லி எச்சங்களை பேக்கிங் சோடாவால் அகற்ற முடியாது.
அதேபோல், பழங்களில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிருமிகளையும் இந்த முறை முழுமையாக அழித்துவிடும் என்றும் கூற முடியாது. எனவே இதை முழுமையான பாதுகாப்பு முறையாக கருதக்கூடாது.
பேக்கிங் சோடாவில் ஊறவைத்த பிறகு, பழங்களை சுத்தமான குழாய் நீரில் மீண்டும் நன்றாக கழுவுவது அவசியம். இதனால் பேக்கிங் சோடா எச்சங்களும் நீங்கும்.
பழங்களை தோலுடன் சாப்பிடுபவர்கள் இந்த முறையை பின்பற்றுவது கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்கலாம். அதே நேரத்தில் பழங்களில் காயம் அல்லது சேதம் இருந்தால் அவற்றை தவிர்ப்பதும் நல்லது.
சந்தையில் வாங்கும் பழங்களை சுத்தமாக கழுவி, சுகாதாரமான முறையில் கையாள்வது உணவுப் பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு வழங்கும் பழங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
எனவே, பேக்கிங் சோடா கலந்த தண்ணீரில் பழங்களை ஊறவைத்து கழுவுவது மேற்பரப்பில் உள்ள சில பூச்சிக்கொல்லி எச்சங்களை குறைக்க உதவலாம். ஆனால் இறுதியாக சுத்தமான தண்ணீரில் நன்றாக கழுவிய பிறகே பழங்களை சாப்பிடுவது பாதுகாப்பான நடைமுறையாகும்.