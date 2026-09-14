உண்ணும் உணவு ஜீரணமாக எளிய வழிகள்.!

தினத்தந்தி
பசித்தால் மட்டுமே சாப்பிடுங்கள்: பசி ஏற்படும்போது உடல் உணவை ஜீரணிக்கத் தயாராகிறது. எனவே, பசி இல்லாமல் சாப்பிடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
உணவை நன்றாக மென்று சாப்பிடுங்கள்: உமிழ்நீரில் உள்ள நொதிகள் உணவை ஜீரணிக்க உதவுகின்றன. உணவை நன்றாக மென்று, உமிழ்நீருடன் கலந்து விழுங்க வேண்டும்.
உணவில் கவனம் செலுத்துங்கள்: சாப்பிடும்போது குடும்பப் பிரச்சினைகள், அலுவலகப் பணிகள் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தாமல் உணவின் மீது கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
உமிழ்நீரின் முக்கியத்துவம்: உணவை மென்று சாப்பிடும்போது உமிழ்நீர் நன்றாகக் கலந்து, செரிமானத்தின் ஆரம்பநிலைக்கு உதவுகிறது.
மெதுவாகச் சாப்பிடுங்கள்: அவசரமாக விழுங்காமல், உணவை நன்றாக மென்று சாப்பிடுவது செரிமானத்திற்கு உதவும்.
உணவை ரசித்து உண்ணுங்கள்: உணவின் சுவை, மணம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவது சாப்பிடும் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும்.
மூளைக்கும் செரிமானத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளது: மூளை, நரம்புகள் மற்றும் செரிமான உறுப்புகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு உணவு உட்கொள்ளும் செயல்பாட்டில் பங்கு வகிக்கிறது.
சமச்சீரான உணவுப் பழக்கம்: சரியான நேரத்தில் உணவு உட்கொண்டு, நன்றாக மென்று சாப்பிடுவது செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்.