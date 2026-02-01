மூட்டு வலிக்கு முடிவு கட்ட இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க!

தினத்தந்தி
மீன்கள் - மத்தி, கானாங்கெளுத்தி போன்றவற்றில் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் வைட்டமின் டி உள்ளது. இது வீக்கத்தை குறைக்க மற்றும் எலும்பு மூட்டு வலிமையை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
பச்சை இலை காய்கறிகள் - கால்சியம், மக்னீசியம் மற்றும் வைட்டமின் கே சத்து நிறைந்துள்ளது. எலும்பு வலிமை மற்றும் மூட்டு ஆரோக்கியத்தை காக்கிறது.
சியா, ஆளி விதை - ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்தவை; அவற்றின் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் மூட்டு இறுக்கம், வீக்கம் ஆகியவற்றைக் குறைக்க உதவும்.
பெர்ரி - ப்ளூபெர்ரி, ஸ்ட்ராபெர்ரி, ராஸ்பேரி ஆகியவை வீக்கத்தை எதிர்த்து போராடுகிறது. இதில் உள்ள வலுவான ஆன்டிஆக்ஸிடன்டுகள், மூட்டு திசுக்களை பாதுகாக்கும்.
பாதாம், வால்நட்ஸ் - ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், வைட்டமின் ஈ மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்டுகள் நிறைந்தவை; இவை மூட்டுகளை வலுப்படுத்தவும், ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.
இஞ்சி - இஞ்சியில் இயற்கையாகேவே அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளது. மூட்டு வலியை போக்க மிகச்சிறந்த உணவாகும்.
சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு - இதில் பீட்டா கரோட்டின், வைட்டமின் சி மற்றும் பல சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன, இது எலும்பு அடர்த்தியை அதிகரித்து மூட்டு ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது,
எலும்பு சூப்பில் உள்ள அமினோ அமிலங்கள், கொலாஜன் மற்றும் மினரல்கள் உள்ளது. இது மூட்டுக்களைச் சுற்றியுள்ள திசுக்களை வலுப்படுத்தி, மூட்டு இறுக்கத்தைப் போக்க உதவுகின்றன.