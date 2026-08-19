3 மணி நேர தேர்விலும் சோர்வாகாமல் இருக்க இதை சாப்பிடுங்க!

தினத்தந்தி
தேர்வு நேரத்தில் மாணவர்களின் உணவுமுறை மற்றும் தூக்கப் பழக்கங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. சரியான உணவு, போதிய தூக்கம் இல்லாவிட்டால் நன்றாகப் படித்திருந்தாலும் தேர்வை சிறப்பாக எழுதுவதில் சிரமம் ஏற்படலாம்.
தேர்வுக்கு முன்பும் தேர்வின்போதும் சில மாணவர்களுக்கு கை, கால்களில் சோர்வு, கண் இருட்டுதல், கவனமின்மை போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதற்கு போதிய உணவு உட்கொள்ளாமல் இருப்பது உள்ளிட்ட பல காரணங்கள் இருக்கலாம்.
தேர்வுக்கூடத்துக்கு காலை உணவு சாப்பிடாமல் செல்வது மாணவர்கள் செய்யும் முக்கியமான தவறுகளில் ஒன்றாகும். இதனால் தேர்வு எழுதும்போது கவனம் குறைவது, சோர்வு ஏற்படுவது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.
எனவே தேர்வு நாளில் காலை உணவை தவறாமல் சாப்பிடுவது அவசியம். காலை உணவில் வாழைப்பழத்தைச் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது. வாழைப்பழத்தில் பொட்டாசியம் உள்ளிட்ட முக்கியமான ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன.
நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து உட்கார்ந்து தேர்வு எழுதும்போது உடல் சோர்வு ஏற்படலாம். வாழைப்பழம் போன்ற ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்க உதவும்.
அதிக உடல் உழைப்பு தேவைப்படும் விளையாட்டுகளில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் இடைவேளையில் வாழைப்பழம் சாப்பிடுவதைப் பார்க்கலாம். எளிதில் எடுத்துச் சாப்பிடக்கூடிய வாழைப்பழம் ஆற்றல் தரும் சிற்றுண்டியாகவும் பயன்படுகிறது.
குறைந்த அளவு இனிப்புச்சுவை கொண்ட மாவுச்சத்து, புரதம் உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்த்துக்கொள்வது சமச்சீரான காலை உணவுக்கு உதவும். வெண் பொங்கல், கேழ்வரகுப் புட்டு, அவித்த பச்சைப்பயறு போன்ற உணவுகளைத் தேர்வு செய்யலாம்.
தேர்வு காலம் முழுவதும் மாணவர்கள் உணவு, தூக்கம் உள்ளிட்ட தினசரி பழக்கங்களை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும். இதனுடன் போதுமான தண்ணீர் குடித்து, சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது உடல் மற்றும் மன ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருக்க உதவும்.