தினத்தந்தி
நீண்ட நேரம் மொபைல் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் திரைகளைப் பார்ப்பதால் கண்களில் சோர்வு ஏற்படலாம்.
திரையைப் பார்க்கும்போது கண் சிமிட்டுவது குறைவதால் கண்களில் வறட்சி மற்றும் எரிச்சல் ஏற்படலாம்.
தொடர்ந்து திரையைப் பார்ப்பது சிலருக்கு தலைவலி மற்றும் கண்களைச் சுற்றி அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
தவறான உட்காரும் முறையில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்வதால் கழுத்து, தோள்பட்டை மற்றும் முதுகு வலி ஏற்படலாம்.
குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் திரைகளைப் பயன்படுத்துவது தூக்கம் வருவதைத் தாமதப்படுத்தலாம்.
தொடர்ந்து ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வதால் உடல் இயக்கம் குறைந்து உடல் எடை அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்படலாம்.
தொடர்ச்சியான திரைப் பயன்பாடு மற்றும் அதிகமான தகவல்களைப் பார்ப்பது மனச் சோர்வை ஏற்படுத்தலாம்.
ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கும் 20 அடி தொலைவில் உள்ள பொருளை 20 விநாடிகள் பாருங்கள். அடிக்கடி எழுந்து நடக்கவும், சரியான உட்காரும் முறையைப் பின்பற்றவும்.