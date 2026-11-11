அஜீரண உணவுகள் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள்!

பழங்காலத்தில் அன்றாடம் இனிப்பு, கார வகைகள் மற்றும் நொறுக்குத்தீனிகளை அதிகமாகச் சாப்பிடும் பழக்கம் குறைவாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைய காலத்தில் நொறுக்குத்தீனிகள் மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடும் பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது.
ஆயுர்வேதத்தில் உணவைச் சரியான அளவில் சாப்பிடுவதன் முக்கியத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவருடைய செரிமானத் திறனுக்கு ஏற்ப உணவின் அளவு இருக்க வேண்டும். ஒவ்வாத உணவுகளை ஒன்றாகச் சேர்த்துச் சாப்பிடுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
ஒருமுறை சாப்பிட்ட உணவு செரிமானம் ஆவதற்கு முன்பே மீண்டும் உணவு சாப்பிடுவது செரிமானப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, பசியின் அளவையும் செரிமானத் திறனையும் கருத்தில் கொண்டு உணவைச் சாப்பிட வேண்டும்.
செரிக்கக் கடினமான உணவுகள் மற்றும் அதிக நேரம் செரிமானமாகும் உணவுகளை அளவோடு சாப்பிட வேண்டும். எளிதில் செரிக்கக்கூடிய உணவுகளை உடலின் தேவைக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதனால் செரிமானம் சீராக நடைபெற உதவும்.
உணவை மிகவும் குறைவாகச் சாப்பிடுவதும் உடல் சோர்வு மற்றும் பலவீனத்தை ஏற்படுத்தலாம். அதேபோல், அளவுக்கு அதிகமாகச் சாப்பிடுவது வயிற்று வலி, வயிறு உப்புசம், குமட்டல் போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம்.
செரிமானமாகாத உணவு உடலில் தேங்குவதை ஆயுர்வேதம் 'ஆமம்' என்று குறிப்பிடுகிறது. இதனால் வயிற்றுப் பொருமல், தலைவலி, தலைச்சுற்றல், வாந்தி போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படலாம் என்று ஆயுர்வேதக் கருத்துகள் தெரிவிக்கின்றன.
அஜீரணம் ஏற்பட்டால் தானாகவே மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதோ, வாந்தி வரச் செய்வதோ கூடாது. எளிதில் செரிக்கக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு, பிரச்சினை தொடர்ந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும்.
எப்போதும் சுத்தமான, உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுகளை அமைதியாகவும் நன்றாக மென்றும் சாப்பிட வேண்டும். காய்கறிகள், பழங்கள் உள்ளிட்ட சத்தான உணவுகளைச் சேர்த்துக்கொள்வதுடன், எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள் மற்றும் மாவுப் பொருட்களை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது.