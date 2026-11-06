நீரிழிவு முதல் செரிமானம் வரை... மொச்சைக் கொட்டை தரும் நன்மைகள்!

தினத்தந்தி
மொச்சைக் கொட்டையில் நார்ச்சத்தும் புரதமும் நிறைந்துள்ளன. இவை உணவு செரிமானமாகும் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதைத் தடுக்க உதவலாம். நீரிழிவு பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
தாவர அடிப்படையிலான புரதம் நிறைந்த உணவுகளில் மொச்சைக் கொட்டையும் ஒன்று. இதில் உள்ள புரதம் தசைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் உடல் திசுக்களின் பராமரிப்புக்கு உதவுகிறது. மேலும், உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலைப் பெறவும் துணைபுரிகிறது.
மொச்சைக் கொட்டையில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுகிறது. குடல் இயக்கத்தைச் சீராக்கி, மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.
மொச்சைக் கொட்டையில் இரும்புச்சத்து உள்ளது. இது உடலில் ஹீமோகுளோபின் உருவாவதற்கு முக்கியமானது. ஹீமோகுளோபின் ரத்தத்தின் மூலம் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஆக்சிஜனைக் கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. எனவே, இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது அவசியம்.
மொச்சைக் கொட்டையில் உள்ள மாங்கனீசு உடலின் வளர்சிதை மாற்றச் செயல்பாடுகளுக்கு உதவுகிறது. உணவில் இருந்து கிடைக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களை உடல் பயன்படுத்துவதற்கும், எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிப்பதற்கும் இந்தத் தாது சத்து அவசியமாகிறது.
மொச்சைக் கொட்டையில் உள்ள தாமிரம் உள்ளிட்ட தாதுச்சத்துக்கள் உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகளுக்கு உதவுகின்றன. குறிப்பாக, தாமிரம் ஆக்ஸிஜனேற்ற நொதிகளின் செயல்பாட்டில் பங்கு வகிக்கிறது. இது செல்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.
மொச்சைக் கொட்டையில் உள்ள புரதம் மற்றும் தாமிரம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் சருமத்தின் இயல்பான பராமரிப்புக்குத் துணைபுரிகின்றன. குறிப்பாக, கொலாஜன் உருவாக்கத்தில் தாமிரம் பங்கு வகிக்கிறது. இதனால் சருமத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.