ஏகாம்பரநாதர் கோவில் - காஞ்சிபுரத்தின் ஆன்மிக அடையாளம்!

தினத்தந்தி
தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ள ஏகாம்பரநாதர் கோவில், சிவபெருமானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மிகவும் பழமையான மற்றும் புகழ்பெற்ற கோவில்களில் ஒன்றாகும். பஞ்சபூதத் தலங்களில் பிருத்வி (நிலம்) தலமாக இது போற்றப்படுகிறது.
இந்தக் கோவிலின் மூலவர் ஏகாம்பரநாதர், அம்பாள் ஏலவார்குழலி அம்மன் (காமாட்சி அம்மனுடன் தொடர்புடைய தெய்வீக மரபு) ஆவார். சிவபெருமானை மணம் முடிக்க பார்வதி தேவி மணலால் சிவலிங்கம் உருவாக்கி வழிபட்டதாக தலபுராணம் கூறுகிறது.
சுமார் 23 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்தக் கோவில், தமிழகத்தின் மிகப் பெரிய சிவாலயங்களில் ஒன்றாகும். கோவிலின் உயரமான ராஜகோபுரம் சுமார் 190 அடி உயரம் கொண்டதாக இருந்து, விஜயநகர மன்னர்களின் கட்டிடக்கலை சிறப்பை வெளிப்படுத்துகிறது.
இக்கோவிலின் மிகப் பெரிய சிறப்புகளில் ஒன்று ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையானதாகக் கருதப்படும் மாமரம் ஆகும். இந்த மரம் நான்கு கிளைகளைக் கொண்டு நான்கு வகையான மாம்பழங்களைத் தருவதாக பக்தர்கள் நம்புகின்றனர்.
பங்குனி உத்திரம், மகா சிவராத்திரி, பிரதோஷம் உள்ளிட்ட திருவிழாக்கள் இங்கு மிகுந்த விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன. இந்த விழாக்களில் தமிழகம் முழுவதிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக வருகை தருகின்றனர்.
கோவிலின் பிரகாரங்கள், மண்டபங்கள், அழகிய சிற்பங்கள் மற்றும் கல் தூண்கள் தென்னிந்திய கோவில் கட்டிடக்கலையின் சிறப்பை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஒவ்வொரு பகுதியும் வரலாறு மற்றும் ஆன்மிக மரபுகளைப் பிரதிபலிக்கிறது.
காஞ்சிபுரம் "கோவில் நகரம்" என்று அழைக்கப்படுவதற்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக ஏகாம்பரநாதர் கோவில் விளங்குகிறது. வரலாறு, கட்டிடக்கலை மற்றும் பக்தி ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே அனுபவிக்க விரும்புவோருக்கு இந்தத் திருத்தலம் சிறந்த ஆன்மிகப் பயணத் தலமாகும்.
ஆன்மிக முக்கியத்துவம், தொன்மையான வரலாறு மற்றும் பிரம்மாண்டமான கட்டிடக்கலை ஆகியவற்றால் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் இந்தியாவின் முக்கிய சிவத்தலங்களில் ஒன்றாக தொடர்ந்து பக்தர்களையும் சுற்றுலாப் பயணிகளையும் ஈர்த்து வருகிறது.