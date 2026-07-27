நரம்பு வலிமை முதல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரை... அமுக்கரா கிழங்கின் மகத்துவம்!

Subash T
சித்த மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் காலங்காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் மூலிகைகளில் அமுக்கரா கிழங்கு (அசுவகந்தா) முக்கியமானது. இது மலைப்பகுதிகளில் வளரும் சிறிய செடி வகையைச் சேர்ந்தது.
மன ஆரோக்கியமும் உடல் ஆரோக்கியமும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை என்று பாரம்பரிய மருத்துவம் கூறுகிறது. உடலுக்கு வலிமையையும் புத்துணர்ச்சியையும் அளிக்க அமுக்கரா கிழங்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த கிழங்கு நாட்டு இனம் மற்றும் சீமை இனம் என இரண்டு வகைகளில் கிடைக்கிறது. கசப்புச் சுவை கொண்ட இது, பச்சையாகவும் உலர்ந்த பொடி வடிவிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பாரம்பரியமாக நரம்புத் தளர்ச்சி, உடல் சோர்வு, கை, கால் நடுக்கம், தூக்கமின்மை மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு அமுக்கரா கிழங்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனால் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
பெண்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தவும், ஹார்மோன் சமநிலையை ஆதரிக்கவும் இது உதவக்கூடும் என கூறப்படுகிறது. ஆண்களுக்கும் உடல் பலத்தை அதிகரிக்க உதவும் மூலிகையாக பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
உடல் பலவீனம் உள்ளவர்கள் அமுக்கரா கிழங்கு பொடியை நெய், பால் அல்லது வெதுவெதுப்பான நீருடன் கலந்து எடுத்துக்கொள்வது வழக்கத்தில் உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு மிகக் குறைந்த அளவில் மட்டுமே வழங்க வேண்டும்.
பசியின்மை உள்ள குழந்தைகளுக்கு தேனுடன் கலந்து கொடுப்பது பாரம்பரியமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும், அசுவகந்தா பலாத்தைலத்தை உடலில் தேய்த்து குளிப்பதும் சிலர் கடைப்பிடிக்கும் பழக்கமாகும்.
அமுக்கரா கிழங்கு பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கொண்டதாக கருதப்பட்டாலும், அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலன் தரும் என்பதற்கு உறுதியான ஆதாரம் இல்லை. எனவே இதை மருத்துவர் அல்லது தகுதியான சித்த/ஆயுர்வேத நிபுணரின் ஆலோசனையுடன் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.