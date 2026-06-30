அதிக ஸ்கிரீன் டைம்... ஆரோக்கியத்திற்கு மறைமுக அச்சுறுத்தல்!

தினத்தந்தி
இன்றைய நவீன வாழ்க்கையில் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு அனைவரின் அன்றாட வாழ்வின் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது. தொழில்நுட்பம் பல வசதிகளை வழங்கினாலும், அளவுக்கு மீறிய பயன்பாடு உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.
ஒரு நாளில் 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துவது மனநலத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. நீண்ட நேரம் திரையைப் பார்ப்பதால் கண் சோர்வு, பார்வை மங்குதல் மற்றும் தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.
அதிகப்படியான மொபைல் பயன்பாடு மனச்சோர்வு, கவலை மற்றும் சிந்திக்கும் திறன் குறைதல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். மொபைல் மீதான சார்பு அதிகரிப்பதால் மற்ற முக்கிய செயல்களில் கவனம் குறையும்.
சமூக ஊடகங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது உணர்ச்சி ரீதியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. பிறருடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது, பதட்டம், மன அழுத்தம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை குறைவு போன்ற பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடும்.
நீண்ட நேரம் மொபைல் திரையில் மூழ்கி இருப்பது தூக்கமின்மையை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் மொபைல் பயன்படுத்துவது உடலின் இயல்பான தூக்கச் சுழற்சியை பாதிக்கிறது.
மொபைல் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் போது வேலை, படிப்பு உள்ளிட்ட அன்றாட செயல்களில் செயல்திறன் குறையும். இதனால் வேலைகள் தாமதமாவதுடன், மன அழுத்தமும் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்குப் பதிலாக மொபைலில் அதிக நேரம் இருப்பது உறவுகளில் இடைவெளியை உருவாக்கும். நேரடி உரையாடல்கள் குறைவதால் உறவின் நெருக்கமும் பாதிக்கப்படும்.
எனவே, ஸ்மார்ட்போனை தேவைக்கேற்ப மட்டுமே பயன்படுத்தி, தினசரி திரை நேரத்தை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். உடற்பயிற்சி, புத்தகம் வாசித்தல் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுதல் போன்ற பழக்கங்கள் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவும்.