மீன் பிரியர்களின் பேவரைட் சீலா மீன்! தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய நன்மைகள்!
தினத்தந்தி
மீன் பிரியர்களுக்கு பிடித்த மீன் வகைகளில் சீலா மீனும் ஒன்றாகும். சுவை மட்டுமின்றி, உடலுக்குத் தேவையான புரதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களையும் இது வழங்குகிறது.
சீலா மீன் நீளமான உடலமைப்பு, சிறிய செதில்கள் மற்றும் கருஞ்சாம்பல் நிறத்துடன் காணப்படும். சில பகுதிகளில் இது வஞ்சிரம், நெய்மீன் உள்ளிட்ட வெவ்வேறு பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகிறது. ஆங்கிலத்தில் இது பாரக்குடா என அழைக்கப்படுகிறது.
சீலா மீனுக்கு கூர்மையான பற்கள் காணப்படும். கடல் நீரில் அதிகமாகக் காணப்படும் இந்த மீன், தமிழகத்தின் கடலோரப் பகுதிகளிலும் கிடைக்கிறது. குறிப்பாக பாக் ஜலசந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் காணப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
சீலா மீனின் சதை உறுதியான தன்மையுடன் இருப்பதால், சமைக்கும்போது நல்ல சுவையை வழங்குகிறது. மேலும், மற்ற சில மீன்களுடன் ஒப்பிடும்போது முள்கள் குறைவாக இருப்பதால், பலரும் இதை விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர்.
சீலா மீனில் புரதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. புரதம் உடலின் தசைகள் உள்ளிட்ட திசுக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்புக்கு தேவையான முக்கிய ஊட்டச்சத்தாகும்.
சில மீன் வகைகளில் காணப்படும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கலாம். இருப்பினும், சீலா மீனில் உள்ள ஒமேகா-3 அளவு மீனின் வகை, அளவு மற்றும் வாழ்விடத்தைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.
சீலா மீனில் உள்ள புரதம் நிறைவுணர்வை அதிகரிக்க உதவக்கூடும். எனவே, சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக அளவோடு எடுத்துக்கொள்ளலாம். மீனை பொரிப்பதைவிட வேகவைத்தல், குழம்பு அல்லது சுடுதல் போன்ற முறைகளில் சமைப்பது கூடுதல் எண்ணெய் உட்கொள்ளலைக் குறைக்க உதவும்.
சீலா மீனை வாங்கும்போது புதியதாகவும், முறையாகச் சுத்தம் செய்யப்பட்டதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். எந்த உணவும் தனியாக நோய்களை குணப்படுத்தாது என்பதால், பல்வேறு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுடன் சேர்த்து மீனை சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.