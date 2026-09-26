நாம் தூங்கும்போது உடலுக்குள் என்ன நடக்கிறது தெரியுமா?

தினத்தந்தி
மூளை நாள் முழுவதும் சேகரித்த தகவல்களை ஒழுங்குபடுத்தி நினைவுகளை வலுப்படுத்துகிறது.
உடல் தசைகள் மற்றும் திசுக்களை பழுதுபார்க்கும் பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
செல்கள் தங்களை புதுப்பித்துக்கொள்ளும் செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.
இதயத்துடிப்பு மற்றும் இரத்த அழுத்தம் பொதுவாக ஓய்வு நிலைக்கு மாறுகின்றன.
சுவாசத்தின் வேகம் மற்றும் தன்மை தூக்கத்தின் நிலைக்கு ஏற்ப மாறுகிறது.
உடலின் வெப்பநிலை சிறிதளவு குறைகிறது.
நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு தனது வழக்கமான செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்கிறது.
போதுமான தூக்கம் கிடைத்தால் அடுத்த நாள் கவனம், நினைவாற்றல் மற்றும் உடல் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது.