தினமும் காலை பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிடுவது நல்லதா? ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன?

தினத்தந்தி
காலை உணவாக தினமும் பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிடுவது நல்லதா என்ற கேள்வி பலருக்கும் உள்ளது. டீக்கடைகள் முதல் வீடுகள் வரை பிரெட் ஆம்லெட் ஒரு பிரபலமான காலை உணவாக மாறியுள்ளது. சரியான முறையில் தயாரித்து சாப்பிட்டால் இது ஆரோக்கியமான காலை உணவாக இருக்கலாம் என ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
முட்டையில் உயர்தர புரதச்சத்து, வைட்டமின் பி, கோலின் மற்றும் அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. ஆரோக்கியமான பெரும்பாலான பெரியவர்கள் தினமும் ஒரு முட்டை சாப்பிடுவது உடலுக்குத் தேவையான சத்துகளை வழங்க உதவும்.
ஆனால் பிரெட் ஆம்லெட்டின் ஆரோக்கியம், பயன்படுத்தப்படும் பிரெட்டின் தரத்தைப் பொறுத்தும் அமைகிறது. வெள்ளை பிரெட்டில் நார்ச்சத்து குறைவாக இருப்பதால் அது வேகமாக செரிமானமாகி, ரத்த சர்க்கரை அளவை விரைவாக உயர்த்தக்கூடும். இதனால் சீக்கிரமே மீண்டும் பசி ஏற்படலாம்.
அதற்குப் பதிலாக முழு கோதுமை அல்லது முழுதானிய (Whole Grain) பிரெட்டை தேர்வு செய்வது நல்லது. இவற்றில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் செரிமானம் மெதுவாக நடைபெறும். இதனால் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வு கிடைப்பதுடன் குடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும்.
பிரௌன் நிறத்தில் இருப்பதாலேயே எல்லா பிரெட்டுகளும் ஆரோக்கியமானவை என்று நினைக்கக் கூடாது. சில பிரெட்டுகள் கேரமெல் நிறமூட்டியால் பழுப்பு நிறமாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. எனவே வாங்கும் முன் அதன் லேபிளில் "100% Whole Wheat" அல்லது "Whole Grain" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்பதை கவனிப்பது அவசியம்.
பிரெட் ஆம்லெட்டை தயாரிக்கும்போது அதிக எண்ணெய் அல்லது பட்டர் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது. குறைந்த எண்ணெயில் சமைத்தால் தேவையற்ற கலோரிகளைத் தவிர்க்க முடியும். மேலும் வெங்காயம், தக்காளி, குடைமிளகாய், கீரை போன்ற நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை ஆம்லெட்டில் சேர்த்தால் அதன் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு மேலும் உயரும்.
பிரெட் ஆம்லெட் மட்டும் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. உடல் எடை குறைப்பு என்பது மொத்த உணவுப் பழக்கம், உடற்பயிற்சி மற்றும் வாழ்க்கை முறையைப் பொறுத்தது. இருப்பினும் சரியான பிரெட், குறைந்த எண்ணெய் மற்றும் சத்தான காய்கறிகளுடன் தயாரித்த பிரெட் ஆம்லெட் ஒரு நல்ல காலை உணவாக அமையும்.
எனவே தினமும் காலை பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிடுவதில் தவறில்லை. ஆனால் வெள்ளை பிரெட்டுக்கு பதிலாக முழுதானிய அல்லது முழு கோதுமை பிரெட்டை தேர்வு செய்து, குறைந்த எண்ணெயில் சமைத்து, காய்கறிகளையும் சேர்த்து சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்த தேர்வாகும்.