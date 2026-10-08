பிரிட்ஜில் வைக்கக் கூடாத 6 உணவுகள்.. இனி இந்த தவறை செய்யாதீங்க!
தினத்தந்தி
தற்போது உணவுகளை நீண்ட நாட்களுக்கு சேமித்து வைப்பதற்காக பிரிட்ஜை பலரும் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் அனைத்து உணவுகளையும் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைப்பது அவசியமில்லை. சில உணவுகளை அறை வெப்பநிலையில், சரியான முறையில் சேமிப்பதே சிறந்தது.
தக்காளி: தக்காளியை ஃபிரிட்ஜில் வைப்பதால் அதன் சுவை, மணம் மற்றும் அமைப்பு பாதிக்கப்படலாம். குளிர்ச்சியால் தக்காளியின் பழுக்கும் செயல்முறை மாறுவதால், சுவை குறைந்து மென்மையாக மாற வாய்ப்புள்ளது. இதனால் தக்காளியின் சுவை மற்றும் தரம் குறையக்கூடும். எனவே முழுமையாக பழுத்த தக்காளியை குறுகிய காலத்திற்கு அறை வெப்பநிலையில் வைக்கலாம்.
உருளைக்கிழங்கு: உருளைக்கிழங்கை ஃபிரிட்ஜில் வைப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அதிக குளிர்ச்சியில் உருளைக்கிழங்கில் உள்ள மாவுச்சத்து சர்க்கரையாக மாறக்கூடும். இதனால் சமைக்கும்போது நிறம், சுவை மற்றும் தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படலாம். குளிர்ச்சியான, இருண்ட மற்றும் காற்றோட்டமான இடத்தில் உருளைக்கிழங்கை சேமிக்கலாம்.
வெங்காயம்: முழுமையான வெங்காயத்தை ஃபிரிட்ஜில் வைப்பதைவிட, உலர்ந்த மற்றும் காற்றோட்டமான இடத்தில் வைத்திருப்பது சிறந்தது. ஃபிரிட்ஜில் உள்ள ஈரப்பதம் காரணமாக வெங்காயம் மென்மையாகி விரைவில் கெட்டுப்போகலாம். இதனால் பூஞ்சை ஏற்பட்டு, வெங்காயத்தின் தரம் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. ஆனால் நறுக்கிய அல்லது பாதியாக வெட்டிய வெங்காயத்தை மூடிய பாத்திரத்தில் வைத்து குளிர்சாதனப் பெட்டியில் சேமிக்க வேண்டும்.
பூண்டு: முழுமையான பூண்டை அறை வெப்பநிலையில், ஈரப்பதம் இல்லாத காற்றோட்டமான இடத்தில் வைக்கலாம். தோலுரித்த அல்லது நறுக்கிய பூண்டை நீண்ட நேரம் வெளியே வைப்பதைத் தவிர்த்து, மூடிய பாத்திரத்தில் வைத்து குளிர்சாதனப் பெட்டியில் சேமிப்பது பாதுகாப்பானது. தவறான முறையில் சேமித்தால் பூண்டு விரைவில் கெட்டுப்போய், சுவை மற்றும் தரம் குறையலாம்.
தேன்: தேனை ஃபிரிட்ஜில் வைப்பதால் அது நச்சாக மாறாது. ஆனால் குளிர்ச்சியான சூழலில் தேன் விரைவாக படிகமாகி, கெட்டியாகிவிடும். இதனால் தேனை எடுத்து பயன்படுத்துவது சிரமமாகலாம்; அதன் இயல்பான திரவத் தன்மையும் மாறும். எனவே நன்றாக மூடிய நிலையில், நேரடி வெயில் படாத அறை வெப்பநிலையில் தேனை வைத்திருப்பது போதுமானது.
ரொட்டி: ரொட்டியை ஃபிரிட்ஜில் வைத்தால் அதன் ஈரப்பதம் குறைந்து, விரைவாக கெட்டியாகி அதன் தன்மை மாறலாம். இதனால் ரொட்டி வறண்டு, சுவை மற்றும் மென்மைத்தன்மையை இழக்கலாம். சில நாட்களுக்கு மேல் சேமிக்க வேண்டுமெனில், ரொட்டியை நன்றாக மூடி உறைவிப்பானில் வைப்பது சிறந்த வழியாகும்.
முக்கியமாக, பிரிட்ஜில் வைக்கக் கூடாத உணவுகள் “விஷமாக மாறிவிடும்” என்பது சரியான பொதுவான கருத்தல்ல. உணவின் தன்மை, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் சேமிக்கும் முறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அதன் தரம் மாறும். வெட்டிய, நறுக்கிய அல்லது எளிதில் கெட்டுப்போகும் உணவுகளை சரியான முறையில் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் சேமிப்பதே பாதுகாப்பானது.