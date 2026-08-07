வல்லாரை முதல் பாதாம் வரை... குழந்தைகளின் நினைவாற்றலை கூட்டும் சிறந்த உணவுகள்!

தினத்தந்தி
குழந்தைகளின் கற்றல் திறன், சிந்தனை திறன் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சியில் நினைவாற்றல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நினைவாற்றல் குறைவாக இருந்தால் பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதிலும், மனப்பாடம் செய்வதிலும் சிரமம் ஏற்படலாம். எனவே ஆரோக்கியமான உணவுமுறையைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.
இலந்தைப்பழம், பாதாம் பருப்பு போன்றவை உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை வழங்குகின்றன. குறிப்பாக பாதாமில் ஆரோக்கியமான கொழுப்பு, வைட்டமின் E மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் இருப்பதால் மூளையின் செயல்பாட்டிற்கு உதவக்கூடும். தினசரி அளவோடு சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது.
கருஞ்சீரகம் மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதாக பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இருப்பினும் வெறும் வயிற்றில் தினமும் சாப்பிடுவது குழந்தைகளுக்கு ஏற்றதா என்பது வயது மற்றும் உடல்நிலையைப் பொறுத்தது. எனவே மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
நாயுருவி வேர், கரிசலாங்கன்னி வேர் போன்ற மூலிகைகள் குறித்து பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பல குறிப்புகள் இருந்தாலும், குழந்தைகளுக்கு மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் அவற்றை பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
பசலைக் கீரை, வெண்டைக்காய், தக்காளி போன்ற காய்கறிகளில் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவற்றை வாரந்தோறும் உணவில் சேர்ப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், மூளை வளர்ச்சிக்கும் உதவியாக இருக்கும்.