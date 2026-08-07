வல்லாரை முதல் பாதாம் வரை... குழந்தைகளின் நினைவாற்றலை கூட்டும் சிறந்த உணவுகள்!

தினத்தந்தி

குழந்தைகளின் கற்றல் திறன், சிந்தனை திறன் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சியில் நினைவாற்றல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நினைவாற்றல் குறைவாக இருந்தால் பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதிலும், மனப்பாடம் செய்வதிலும் சிரமம் ஏற்படலாம். எனவே ஆரோக்கியமான உணவுமுறையைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.

வல்லாரைக் கீரை நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும் பாரம்பரிய உணவாகக் கருதப்படுகிறது. இதனை வாரம் ஒருமுறை கூட்டு அல்லது பொரியல் செய்து சாப்பிடலாம். சிலர் வல்லாரைக் கீரையை நிழலில் உலர்த்தி பொடியாக்கி அளவோடு பயன்படுத்துகின்றனர். இருப்பினும் குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து கொடுப்பதற்கு முன் மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.

வில்வப் பழத்தில் நார்ச்சத்து மற்றும் பல ஊட்டச்சத்துகள் உள்ளன. வெண்ணெயுடன் வில்வப் பழச் சதையை சிறிதளவு கலந்து சாப்பிடுவது குறித்து பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் இருந்தாலும், நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும் என்பதற்கு வலுவான அறிவியல் ஆதாரங்கள் குறைவாக உள்ளன. எனவே இதை ஒரு ஆரோக்கியமான உணவின் பகுதியாக மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

இலந்தைப்பழம், பாதாம் பருப்பு போன்றவை உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை வழங்குகின்றன. குறிப்பாக பாதாமில் ஆரோக்கியமான கொழுப்பு, வைட்டமின் E மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் இருப்பதால் மூளையின் செயல்பாட்டிற்கு உதவக்கூடும். தினசரி அளவோடு சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது.

கருஞ்சீரகம் மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதாக பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இருப்பினும் வெறும் வயிற்றில் தினமும் சாப்பிடுவது குழந்தைகளுக்கு ஏற்றதா என்பது வயது மற்றும் உடல்நிலையைப் பொறுத்தது. எனவே மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

நாயுருவி வேர், கரிசலாங்கன்னி வேர் போன்ற மூலிகைகள் குறித்து பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பல குறிப்புகள் இருந்தாலும், குழந்தைகளுக்கு மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் அவற்றை பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

பசலைக் கீரை, வெண்டைக்காய், தக்காளி போன்ற காய்கறிகளில் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவற்றை வாரந்தோறும் உணவில் சேர்ப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும், மூளை வளர்ச்சிக்கும் உதவியாக இருக்கும்.

நினைவாற்றலை அதிகரிக்க உணவு மட்டும் போதாது. போதுமான தூக்கம், தினசரி உடற்பயிற்சி, புத்தக வாசிப்பு, புதிர் விளையாட்டுகள், மனப்பாடப் பயிற்சி மற்றும் பெற்றோரின் ஊக்குவிப்பு ஆகியவை குழந்தைகளின் நினைவாற்றல் மற்றும் கற்றல் திறனை மேம்படுத்த முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

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