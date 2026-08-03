மாம்பழம் ஏன் முதலில் உள்ளே பழுக்கிறது?

தினத்தந்தி
மாம்பழம் பழுக்கத் தொடங்கும் போது அதன் உடலில் இயற்கையாக உருவாகும் எத்திலீன் என்ற தாவர ஹார்மோன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதுவே பழுக்கும் செயல்முறையைத் தூண்டுகிறது.
எத்திலீன் செயல்படத் தொடங்கியதும், மாம்பழத்தில் உள்ள பல்வேறு என்சைம்களும் இயங்க ஆரம்பிக்கின்றன. அவை பழத்தின் அமைப்பிலும் சுவையிலும் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்த என்சைம்கள் பழத்தில் உள்ள பெக்டின் என்ற பொருளை உடைப்பதால், பழத்தின் சதைப்பகுதி மென்மையாக மாறுகிறது. இதுவே மாம்பழம் நன்கு பழுத்ததற்கான முக்கிய அறிகுறியாகும்.
அதே நேரத்தில், பழத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள மாவுச்சத்து படிப்படியாக சர்க்கரையாக மாறுகிறது. இதனால் மாம்பழத்தின் இனிப்பு சுவை அதிகரிக்கிறது.
பழுக்கும் செயல்முறையின்போது பழத்தில் சாறு அதிகரித்து, தனித்துவமான மணமும் உருவாகிறது. இதுவே மாம்பழத்தை மேலும் சுவையாக மாற்றுகிறது.
சில மாம்பழ ரகங்களில் பழுக்கும் செயல்முறை முதலில் சதைப்பகுதியில் தொடங்குகிறது. அதன் பிறகே வெளிப்புற தோலில் நிற மாற்றம் தெளிவாகத் தெரியும்.
இதனால் வெளியில் இன்னும் முழுமையாக பழுக்காதது போல் தோன்றும் சில மாம்பழங்கள், உள்ளே நன்கு பழுத்து இனிப்பாக இருக்கலாம்.
எனவே, மாம்பழம் முதலில் உள்ளே பழுப்பது இயற்கையான உயிரியல் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாகும். எத்திலீன் ஹார்மோன் மற்றும் என்சைம்களின் செயல்பாடே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.