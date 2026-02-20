சர்க்கைரை நோய் முதல் பிறவி குறைபாடு வரை.. மரவள்ளிக்கிழங்கு நன்மைகள்!

Subash T
மரவள்ளிக்கிழங்கு (கப்பக்கிழங்கு) அதிக ஆற்றல் தரும் மாவுச்சத்து, நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் வைட்டமின் சி நிறைந்த ஒரு முக்கிய கிழங்கு வகை. இவை உணவாக மட்டும் அல்ல மருந்தாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மரவள்ளிக்கிழங்கில் பொட்டாசியம் அதிகமாக உள்ளது. இது தினசரி அளவில் 16 % முதல் 21 % ஆகும். பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்த அளவை குறைக்கிறது. மேலும் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் சோடியம் உட்கொள்ளலை சமநிலைப்படுத்துகிறது.
இது அதிக கலோரிகள் கொண்டிருந்தாலும் ஆரோக்கியமான குடல் பாக்டீரியாவை ஊக்குவிக்கும் நார்ச்சத்து மற்றும் எதிர்ப்பு மாவுச்சத்து நிறைந்துள்ளது. இது ஆரோக்கியமான எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது.
மரவள்ளிக்கிழங்கில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் சி, உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்கிறது. இதன் மூலம் காயங்கள் விரைவில் குணமாகக்கூடும்.
மரவள்ளியில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இது மலச்சிக்கல், வயிறுவீக்கம் மற்றும் செரிமான குறைபாடு போன்ற பிரச்னைகளிலிருந்து விடுவிக்க உதவியாக இருக்கும்.
இந்த கிழங்கில் அதிக புரதம் மற்றும் வைட்டமின் கே சத்துகள் நிறைந்து உள்ளது. இவை தசை மற்றும் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
மரவள்ளிக்கிழங்கில் குறைந்த சோடியம் உள்ளடக்கம் இருப்பதால் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இதிலிருந்து அதிகம் பயனடைகிறார்கள். மேலும் இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் தடுப்பு உட்பட பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது.
மரவள்ளிக்கிழங்கில் ஆ-காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்கள் அதிகமாக உள்ளது. இதை கர்ப்ப காலத்தில் உட்கொள்ளும் போது, அவை குழந்தைக்கு நரம்பு குழாய் குறைபாடுகள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்க உதவியாக இருக்கக்கூடும்.