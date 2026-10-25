எந்தப் பழம் எத்தனை நாட்களில் கெட்டுப்போகும் தெரியுமா?

தினத்தந்தி

ஆப்பிள் பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் வைத்திருந்தால் சுமார் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை நன்றாக இருக்கும். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் 3 முதல் 4 வாரங்கள் அல்லது அதற்கும் மேல் சேமித்து வைக்கலாம்.

ஆரஞ்சுப் பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் 5 முதல் 10 நாட்கள் வரை வைத்திருக்கலாம். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் சேமித்தால் சுமார் 2 முதல் 3 வாரங்கள் வரை புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும்.

மாதுளைப் பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் சுமார் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை வைத்திருக்கலாம். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் 2 முதல் 3 வாரங்கள் வரை சேமிக்க முடியும்.

வாழைப்பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் வைத்திருந்தால் 2 முதல் 5 நாட்களில் பழுத்துவிடலாம். பழுத்த வாழைப்பழத்தை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் மேலும் சில நாட்கள் பயன்படுத்தலாம். ஆனால், அதன் தோல் கருமையாக மாறக்கூடும்.

கொய்யாப்பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் 2 முதல் 4 நாட்கள் வரை வைத்திருக்கலாம். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் சேமித்தால் சுமார் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை வைத்திருக்க முடியும்.

பப்பாளிப் பழம் பழுக்காத நிலையில் இருந்தால் அறை வெப்பநிலையில் சுமார் 2 முதல் 5 நாட்களில் பழுக்கலாம். பழுத்த பப்பாளியை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் 3 முதல் 5 நாட்கள் வரை பயன்படுத்தலாம்.

திராட்சையை அறை வெப்பநிலையில் வைத்திருந்தால் சுமார் 1 முதல் 3 நாட்களில் அதன் புத்துணர்ச்சி குறையலாம். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை சேமிக்க முடியும்.

இந்த நாட்கள் தோராயமானவை மட்டுமே. பழத்தின் பழுத்த நிலை, சுற்றுப்புற வெப்பநிலை மற்றும் சேமிப்பு முறையைப் பொறுத்து மாறுபடும். பழங்களில் பூஞ்சை, அழுகல் அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான வாசனை இருந்தால் அவற்றைச் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

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