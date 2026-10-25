எந்தப் பழம் எத்தனை நாட்களில் கெட்டுப்போகும் தெரியுமா?

தினத்தந்தி
ஆப்பிள் பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் வைத்திருந்தால் சுமார் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை நன்றாக இருக்கும். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் 3 முதல் 4 வாரங்கள் அல்லது அதற்கும் மேல் சேமித்து வைக்கலாம்.
ஆரஞ்சுப் பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் 5 முதல் 10 நாட்கள் வரை வைத்திருக்கலாம். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் சேமித்தால் சுமார் 2 முதல் 3 வாரங்கள் வரை புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும்.
மாதுளைப் பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் சுமார் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை வைத்திருக்கலாம். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்தால் 2 முதல் 3 வாரங்கள் வரை சேமிக்க முடியும்.
கொய்யாப்பழத்தை அறை வெப்பநிலையில் 2 முதல் 4 நாட்கள் வரை வைத்திருக்கலாம். குளிர்சாதனப் பெட்டியில் சேமித்தால் சுமார் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரை வைத்திருக்க முடியும்.