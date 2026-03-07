இந்த ஊருக்கு தேனிலவு போங்க.. வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டீங்க!

தினத்தந்தி
மலைகள் நிறைந்த கேரளத்தில் ஆலப்புழா ஒரு தண்ணீர் தேசம். எங்கு நோக்கினும் தண்ணீர்தான். ஆஹா... `உண்மையிலேயே கடவுளின் தேசம்தான்' என மனம் நிச்சயம் ஒப்புக்கொள்ளும்.
கேரளாவில் அரபிக் கடலோரம் அமைந்துள்ள ஒரு மிகச்சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாகும். "கிழக்கின் வெனிஸ்" என்று அழைக்கப்படும் இந்த நகரம், அதன் அமைதியான உப்பங்கழிகள் (Backwaters), படகு வீடுகள் (Houseboats) மற்றும் தூய்மையான சூழலுக்கு பெயர் பெற்றது.
உங்கள் தேனிலவின் முக்கிய அம்சமாக படகு வீட்டில் தங்கி மனம் விரும்பும் நபர்கள் அல்லது கணவன் மனைவி இருவரும் பொழுதை இனிமையாக கழிக்க நல்ல வாய்ப்பை பெற்றுத் தரும் இந்த ஆலப்புழா சுற்றுலா.
குமரகம் பறவைகள் சரணாலயம் வேம்பநாடு ஏரிக்கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய பறவைகள் காப்பகமாகும். வேம்பநாடு ஏரியின் இயற்கை அழகோடு கூடிய இந்த சரணாலயம், இயற்கையை ரசிப்பவர்களுக்கும் புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கும் ஒரு சொர்க்கமாகும்.
ஆலப்புழா கடற்கரை, கேரளா மற்றும் தென்னிந்தியாவின் மிக அழகான மற்றும் அமைதியான கடற்கரைகளில் ஒன்றாகும். அரபிக்கடலின் அழகிய காட்சியுடன் கூடிய, நிம்மதியை விரும்பும் இணையர்களுக்கு ஏற்ற சிறந்த சுற்றுலா தலமாகும்.
ஆலப்புழாவின் அமைதியான படகு வீட்டில் தங்கி, உங்கள் துணையுடன் 1-2 நாட்கள் தேனிலவைக் கொண்டாடுவது ஒரு மறக்க முடியாத காதல் அனுபவமாக இருக்கும். படகிலேயே சமைக்கப்படும் உணவுகள் இங்கு மேலும் சிறப்பு.
ஆலப்புழாவிற்கு தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடும்போது 'குட்டநாடு'வை ஒருபோதும் தவறவிடக்கூடாது. குட்டநாடு கேரளாவின் அரிசி கிண்ணம் என அழைக்கப்படுகிறது. நெல் வயல்கள், கால்வாய்கள், தென்னை மரங்கள், படகு வீடுகள் போன்றவை குட்டநாட்டிற்கு உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கின்றன.