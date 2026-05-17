கடற்கரை அழகில் கவரும் கோவா.. சுற்றுலா பிரியர்களின் கனவு பூமி..!

கோவா இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான கடற்கரை சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும். அழகிய கடற்கரைகள், இரவுக் கொண்டாட்டங்கள், போர்ச்சுகீசிய கலாசாரம் மற்றும் சுவையான உணவுகள் காரணமாக உலகம் முழுவதும் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருகை தருகின்றனர்.
பாகா கடற்கரை, கலங்குட் கடற்கரை மற்றும் கொல்வா கடற்கரை போன்ற கடற்கரைகள் மிகவும் பிரபலமானவை. நீச்சல், ஜெட் ஸ்கீ, பாராசெய்லிங் போன்ற சாகச விளையாட்டுகளும் இங்கு சுற்றுலா பயணிகளை கவர்கின்றன.
போம் ஜீசஸ் பேராலயம் மற்றும் சீ கேதட்ரல் தேவாலயம் போன்ற பழமையான தேவாலயங்கள் கோவாவின் பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
கோவாவின் இரவு வாழ்க்கை மிகவும் பிரபலமானது. கடற்கரை இசை நிகழ்ச்சிகள், பார்ட்டிகள் மற்றும் உணவகங்கள் இளைஞர்களை அதிகம் ஈர்க்கின்றன.
கடல் உணவுகள் கோவாவில் மிகவும் பிரபலமானவை. மீன் வகைகள், இறால் மற்றும் பாரம்பரிய கோவா உணவுகளை சுற்றுலா பயணிகள் விரும்பி சுவைக்கின்றனர்.
அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரை கோவா செல்ல சிறந்த காலமாக கருதப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் காலநிலை இனிமையாக இருக்கும்.
கோவாவில் கப்பல் சுற்றுலா, சூரிய அஸ்தமன காட்சி மற்றும் கடற்கரை சந்தைகள் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தனித்துவமான அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.
குடும்ப சுற்றுலா, நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டம் அல்லது ஹனிமூன் பயணம் என எந்த வகை பயணமாக இருந்தாலும் கோவா சிறந்த தேர்வாக திகழ்கிறது