சாதத்திற்கு அருமையான காராமணி குழம்பு... ஒருமுறை செய்தால் மீண்டும் செய்வீர்கள்!

தினத்தந்தி
காராமணி குழம்பு சுவையிலும், சத்திலும் சிறந்த பாரம்பரிய தென்னிந்திய உணவாகும். இது சாதம், தோசை, சப்பாத்தி, இட்லி போன்றவற்றுடன் சேர்த்து சாப்பிட மிகவும் ருசியாக இருக்கும். வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யக்கூடிய இந்த காராமணி குழம்பின் செய்முறையை பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள் : 1 கப் காராமணி, 1 எலுமிச்சை அளவு புளி, 1 தக்காளி, 1 வெங்காயம், 1 டேபிள்ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, ½ டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 2 துண்டு பட்டை, ½ டீஸ்பூன் சோம்பு, 2 வரமிளகாய், தேவையான அளவு எண்ணெய் மற்றும் உப்பு தேவை.
செய்முறை: முதலில் தக்காளி மற்றும் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். புளியை சிறிதளவு தண்ணீரில் ஊறவைத்து கரைத்து புளிக்கரைசலை தயார் செய்து கொள்ளவும்.
ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி, காராமணியை லேசாக பொன்னிறம் வரும் வரை வறுத்து எடுக்கவும். இந்த முறையால் குழம்பிற்கு கூடுதல் மணமும் சுவையும் கிடைக்கும்.
பின்னர் வறுத்த காராமணியை குக்கரில் போட்டு, 2 கப் தண்ணீர் சேர்த்து சுமார் 6 விசில் வரும் வரை வேக வைக்கவும். காராமணி நன்றாக மென்மையாக வெந்திருக்க வேண்டும்.
மற்றொரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், பட்டை, வரமிளகாய், சோம்பு சேர்த்து தாளிக்கவும். பின்னர் வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கி, அதன் பிறகு தக்காளியை சேர்த்து நன்றாக மசிந்து வரும் வரை வதக்கவும்.
தக்காளி நன்றாக வதங்கியதும் சாம்பார் பொடி, மஞ்சள்தூள், உப்பு மற்றும் புளிக்கரைசலை சேர்த்து நன்றாகக் கிளறி கொதிக்க விடுங்கள். மசாலாவின் பச்சை வாசனை போகும் வரை கொதிக்க வைப்பது முக்கியம்.
இறுதியாக வேக வைத்த காராமணியை சேர்த்து, தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி 8 முதல் 10 நிமிடங்கள் நன்றாகக் கொதிக்க விடுங்கள். குழம்பு சற்று கெட்டியான பதத்திற்கு வந்ததும் அடுப்பிலிருந்து இறக்குங்கள்.
மணம் கமழும் சுவையான காராமணி குழம்பு தயார். இதை சூடான சாதம், தோசை, சப்பாத்தி அல்லது இட்லியுடன் பரிமாறினால் சுவை அசத்தலாக இருக்கும். புரதச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த இந்த குழம்பு ஆரோக்கியமான மதிய உணவிற்கு சிறந்த தேர்வாகும்.