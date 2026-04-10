பச்சை, கருப்பு, சிவப்பு திராட்சை: எது மிகவும் ஆரோக்கியமானது?

திராட்சை வகைகள் அனைத்தும் உடலுக்கு நல்ல சத்துக்களை வழங்குகின்றன. ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி நன்மைகள் உள்ளன.
பச்சை திராட்சை: வைட்டமின் C, K, பொட்டாசியம், நார்ச்சத்து நிறைந்தது. உடல் எடையை கட்டுப்படுத்தவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
கருப்பு திராட்சை: ரெஸ்வெராட்ரோல் என்ற சக்திவாய்ந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகம் உள்ளது. இதய ஆரோக்கியம், அழற்சி குறைப்பு, புற்றுநோய் பாதுகாப்பு போன்ற நன்மைகள் வழங்கும்.
சிவப்பு திராட்சை: கருப்பு திராட்சையைப் போலவே ரெஸ்வெராட்ரோல் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்தது. இதய நலம் மற்றும் உடல் பாதுகாப்பிற்கு உதவும்.
எது சிறந்தது? மூன்றும் ஆரோக்கியமானவை. ஆனால் கருப்பு & சிவப்பு திராட்சைகள் – அதிக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கொண்டதால் சற்று மேலானவை
பச்சை திராட்சை – குறைந்த கலோரி, எடை கட்டுப்பாட்டுக்கு சிறந்தது.
முடிவு: உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப எந்த திராட்சையையும் தேர்வு செய்யலாம்; மூன்றும் உடலுக்கு நன்மை தருபவையே.