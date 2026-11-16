ரோஜா செடி வளர்க்க ஆசையா? நர்சரிக்குப் போக வேண்டாம்... ஒரேயொரு தண்டு இருந்தால் போதும்!

தினத்தந்தி
வீட்டில் ரோஜா செடி வளர்க்க விரும்புபவர்கள் நர்சரிக்குச் சென்று புதிய செடி வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏற்கெனவே ஆரோக்கியமாக வளர்ந்துள்ள ரோஜா செடியிலிருந்து ஒரு சிறிய கிளையை எடுத்து, அதன் மூலம் புதிய செடியை உருவாக்கலாம்.
இதற்கு முதலில் 10 முதல் 15 சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள ஆரோக்கியமான ரோஜா கிளையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பூச்சித் தாக்குதல், கருப்புப் புள்ளிகள் மற்றும் நோய்க்கான அறிகுறிகள் இல்லாத கிளையாக இருப்பது அவசியம்.
கிளையை எடுத்த பிறகு, அதன் அடிப்பகுதியில் உள்ள இலைகளை அகற்றிவிட வேண்டும். மேற்பகுதியில் இரண்டு அல்லது மூன்று இலைகளை மட்டும் வைத்துவிட்டு, சுத்தமான கத்தரிக்கோலால் தண்டின் அடிப்பகுதியைச் சாய்வாக வெட்ட வேண்டும்.
அடுத்ததாக, தண்ணீர் எளிதில் வெளியேறும் வகையில் மண் கலவையைத் தயார் செய்ய வேண்டும். சாதாரண மண்ணுடன் தேங்காய் நார் அல்லது மணல் கலந்து பயன்படுத்தலாம். மண் ஈரப்பதத்துடன் இருக்க வேண்டும். ஆனால், தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இப்போது சிறிய தொட்டியில் மண்ணை நிரப்பி, அதன் நடுப்பகுதியில் சிறிய குழி தோண்ட வேண்டும். தயார் செய்து வைத்துள்ள ரோஜா கிளையை அதில் நட்டு, சுற்றியுள்ள மண்ணை மெதுவாக அழுத்திவிட வேண்டும். பின்னர் சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும்.
நட்ட கிளையை நேரடியாக வெயில் படாத, நல்ல வெளிச்சம் உள்ள இடத்தில் வைக்க வேண்டும். தண்டின் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்க ஒளிபுகும் பிளாஸ்டிக் உறையைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால், காற்றோட்டம் கிடைக்கும் வகையில் பார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.
பொதுவாக, சில வாரங்களில் தண்டில் வேர்கள் உருவாகத் தொடங்கலாம். புதிய இலைகள் தோன்றுவது வளர்ச்சிக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். வேர்கள் நன்றாக வளர்ந்த பிறகு, செடியைச் சற்று பெரிய தொட்டிக்கு மாற்றி நடலாம்.