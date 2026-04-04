உடல்நலத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் தவறான தேநீர் பழக்கங்கள்!

அதிக சூடாக தேநீர் குடித்தல்; அதிக சூட்டுடன் தேநீர் குடிப்பது காலப்போக்கில் உணவுக்குழாயை சேதப்படுத்தக்கூடும். 65 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு மேல் சூடாக இருக்கும் எந்த பானத்தையும் உடனே பருகக்கூடாது என்று உண வியல் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
சில நிமிடங்கள் ஆறவைத்துவிட்டு உதட்டுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத சூட்டில் குடிப்பது நல்லது. அது டீயின் சுவையை உணர வைக்கும், உடல் நலத்தையும் காக்கும்.
வெறும் வயிற்றில் தேநீர் குடித்தல்: வெறும் வயிற்றில் தேநீர் குடிப்பது அசிடிட்டி, செரிமானக் கோளாறு போன்ற பிரச்சினைகளை உண்டாக்கலாம். தேநீரில் உள்ள டேனின் அமில உற்பத்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும். அதனால் காலையில் சிறிது உணவு உட்கொண்ட பிறகு தேநீர் குடிப்பது நல்லது.
அதிக சர்க்கரை சேர்த்தல்: தேநீரில் அதிக சர்க்கரை சேர்ப்பது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். குறிப்பாக கல்லீரலில் கொழுப்பு அளவை அதிகரிக்கச் செய்யும். நீரிழிவு நோய் அபாயத் தையும் உண்டாக்கும்.
இரவு நேரத்தில் தேநீர் குடித்தல்: தேநீரில் உள்ள காபின் தூக்கத்தை பாதிக்கக்கூடும். இதனால் சோர்வு அல்லது வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடு பாதிப்படையலாம். இரவு நேரத்தில் பால் அல்லது காபின் இல்லாத மூலிகை தேநீர் குடிப்பது நல்லது.
உடல் அறிகுறிகளை புறக்கணித்தல்: தேநீர் குடித்த பிறகு வயிற்று வலி, மார்பு எரிச்சல், தூக்கக் குறைபாடு போன்ற அறிகுறிகள் வெளிப்பட்டால் அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. அவை தேநீர் பழக்கத்தை மாற்ற வேண்டிய எச்சரிக்கை சிக்னல்களாக இருக்கலாம்.
கிரீன் டீ அதிகம் பருகுதல்: கிரீன் டீ பருகுவது ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. ஆனால் அளவுக்கு அதிகம் பருகுவது, அதிலிருக்கும் தேயிலை சாறை அதிகம் பிழிந்து ருசிப்பது கல்லீரலுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம். அதனால் கிரீன் டீயை மிதமாக குடிப்பது நல்லது.