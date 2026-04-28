மருதாணியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள்!

முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய பல இயற்கை பொருட்களின் முழு பயன்களை இன்றைய தலைமுறையினர் முழுமையாக அறிந்திருக்கவில்லை. அவர்கள் உணவையே மருந்தாகக் கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள். அதனால் அவர்கள் உடல் ஆரோக்கியமும், வாழ்நிலையும் சமநிலையுடன் இருந்தது. அந்த வகையில், அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களில் பலவும் உடலுக்கு நன்மை தரும் இயற்கை மூலிகைகள் ஆகும்.
அவ்வாறு முக்கியமான ஒன்றாக மருதாணி (Lawsonia inermis) பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக இது அழகுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருளாகவே கருதப்படுகிறது. ஆனால் மருதாணி உடல்நலத்திற்கும் பல நன்மைகளை வழங்கும் ஒரு மூலிகையாகும். ஆயுர்வேத முறைகளிலும் இதற்கு தனி முக்கியத்துவம் உள்ளது.
மருதாணி இலைகள் உடலுக்கு குளிர்ச்சி அளிக்கும் தன்மை கொண்டவை. அவை தோலில் ஏற்படும் சிறிய காயங்கள், சிரங்கு, புண்கள் போன்றவற்றை குறைக்க உதவுகின்றன. மேலும் சில கிருமி மற்றும் பூஞ்சை தொற்றுகளை கட்டுப்படுத்தும் தன்மையும் இதற்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
நகங்களில் ஏற்படும் நகச்சுத்தி, விரல் இடுக்கில் வரும் புண்கள் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு மருதாணி நல்ல தீர்வாக பயன்படுகிறது. மருதாணி இலையுடன் மஞ்சள் சேர்த்து அரைத்து பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தடவினால், கிருமிகள் குறைந்து நக ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
உடலில் வெப்பம் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் கொப்புளங்கள் மற்றும் வேனல் கட்டிகளுக்கும் மருதாணி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனுடன் வேப்பிலை சேர்த்து பயன்படுத்தினால் கூடுதல் பலன் கிடைக்கும். இது தோல் பிரச்சனைகளை குறைக்க உதவும்.
வாய்ப்புண் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் மருதாணி உதவக்கூடும். மருதாணி இலைகளை நீரில் ஊறவைத்து, அந்த நீரால் வாயை கொப்பளித்தால், வாயில் இருக்கும் எரிச்சல் மற்றும் புண்கள் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
சருமத்தில் வரும் கரும்படை, சிரங்கு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் மருதாணி ஒரு இயற்கை பராமரிப்பு முறையாக பயன்படுகிறது. மருதாணி, மஞ்சள், வேப்பிலை ஆகியவற்றை சேர்த்து பயன்படுத்துவது தோல் சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க உதவும்.
மருதாணி பல நன்மைகள் கொண்டிருந்தாலும், எல்லா நோய்களுக்கும் முழுமையான தீர்வாக கருதக்கூடாது. கடுமையான பிரச்சனைகளுக்கு மருத்துவரின் ஆலோசனை அவசியம். இயற்கை முறைகளையும், நவீன மருத்துவத்தையும் இணைத்து பயன்படுத்துவது தான் சிறந்த அணுகுமுறை.